Em Brasília, a ressonância da tensão pré-Sete de Setembro

Jair Bolsonaro em cerimônia de 7 de Setembro no ano passado, em Brasília Crédito: TV Brasil

Na hipótese de as manifestações não serem pacíficas, ainda mais se ocorrer alguma tragédia, aponta-se a possibilidade de início do autogolpe – ou contragolpe, como ele agora anuncia – pretendido pelo presidente Jair Bolsonaro . Neste cenário de conflagração, o ato levaria o Judiciário e o Legislativo, apoiados por instituições democráticas da sociedade civil, a tomada de atitudes e decisões mais radicais, inclusive o início da tramitação do impeachment. Seria acionado o sistema democrático de freios e contrapesos.

Se as manifestações forem pacíficas, mas demonstrarem a permanência de relevante apoio popular ao presidente, isso o levaria a continuar apostando na radicalização e no confronto com o STF e o TSE . O que paralisaria a agenda do país, mais do que já está paralisada.

Aí, as reformas seriam abandonadas de vez e a insegurança jurídica e ausência de expectativas positivas na economia acentuariam a possibilidade de estagflação, a anomia social, o déficit de governança e, finalmente, a exasperação de empresários. Nesta hipótese de exasperação empresarial explícita, o presidente da Câmara, Arthur Lira , poderia tirar o impeachment da gaveta.

A preços de hoje, é assim que a mediana dos atores políticos de Brasília enxerga o marco do 7 de setembro . O fato é que, em qualquer circunstância, Bolsonaro já enveredou por um labirinto, tornando-se um pato manco refém do Centrão. Hipotecou perto de R$ 40 bilhões do orçamento de 2022 para o Centrão, os partidos políticos e as emendas parlamentares.

Ele reina, mas não governa. Na sua percepção, a sua rota de saída seria um autogolpe, que ele passou a chamar de contragolpe. Só nos resta aguardar o dia 8 de setembro e fazer um balanço da resultante.

Imaginar que Bolsonaro vai refluir e conviver com os outros poderes em harmonia não parece hoje crível. Se ele refluir, ele perde a sua milícia digital. Com ele, o presidencialismo de coalizão chegou ao fim e o sistema político tornou-se disfuncional e disruptivo.

Nesta semana, exemplos concretos da confusão institucional foram o corte das relações e do diálogo entre o presidente do Supremo e o presidente da República, e as críticas frontais do presidente da Câmara ao Senado da República . O clima está de vaca não reconhecer bezerro.