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Política

A simbologia do fenômeno Milei no Brasil e no ES

No Espírito Santo, em 2026,  poderá ter o efeito político de uma eventual rejeição da longa alternância entre Paulo Hartung e Renato Casagrande.

Públicado em 

25 nov 2023 às 02:00
Antônio Carlos Medeiros

Colunista

Antônio Carlos Medeiros

Em política, os gestos e os símbolos importam muito. Têm efeitos pertinentes na movimentação da agenda política. A agenda é a bússola da governança e da governabilidade.
eleição de Javier Milei carrega, “per se”, uma simbologia que já produz efeitos práticos na política da América do Sul e do Brasil. No Brasil, esses efeitos também poderão ter influência nas eleições municipais de 2024 e, depois, nas eleições nacionais e estaduais de 2026. Explico-me.
Conhecedor da política argentina, o embaixador José Botafogo, ex-embaixador na Argentina, fez uma análise arguta da vitória de Milei. Disse que é muito cedo para se assustar com o discurso palanqueiro de Milei: “A relação entre Brasil e Argentina não depende da vontade individual do presidente ou do ministro de plantão (...) Não acredito que haverá uma grande mudança”.

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No caso do Brasil, a interdependência é longa e forte. Na prática, a balança comercial será um imperativo de realidade e um farol, para além da retórica.
Mas aí vem o primeiro efeito simbólico. Botafogo foi ao ponto ao comentar a vitória de Milei sobre a tradição do peronismo na Argentina: “Não existe país no mundo que fique para sempre preso a um líder. Não aconteceu na Europa, nos Estados Unidos e nem mesmo na China”.
E daí? Daí que, no Brasil, a simbologia poderá ter o efeito pertinente de levar o eleitorado jovem a rejeitar, já em 2024, a longa permanência de caciques e clãs no poder local. Depois, em 2026, poderá resultar em eventual rejeição do populismo de direita e de esquerda. É uma possibilidade política que pode vir a afetar tanto o bolsonarismo quanto o lulismo.
No Espírito Santo, em 2026, também poderá ter o efeito político de uma eventual rejeição da longa alternância entre Paulo Hartung e Renato Casagrande.
Além desse efeito simbólico em 2024 e 2026, há outro efeito imediato já em curso. Trata-se do fôlego renovado do bolsonarismo, observado por Maria Cristina Fernandes. Para ela, Javier Milei deu eco ao populismo de direita: “O apelo liberal fantasiado de extrema direita preserva seu espaço neste canto do mundo” (o Brasil).
A oposição ganhou fôlego no Congresso, na esteira de Milei. E na esteira de erros do governo. A aprovação da carteira verde e amarela, por exemplo, foi um “troféu ao bolsonarismo sem Bolsonaro”, para Maria Cristina.
Ainda para ela, a interpretação de que poderá haver intervenção do governo na Petrobras ajuda a reascender o tema corrupção na oposição bolsonarista. Da mesma forma, a escalada do crime organizado e da violência é também debitada ao governo federal, e não apenas aos governos estaduais.
Javier Milei: o 'anarcocapitalista' aliado de Bolsonaro que surpreendeu em primárias na Argentina
Javier Milei: o 'anarcocapitalista' aliado de Bolsonaro que surpreendeu em primárias na Argentina Crédito: BBC
Juntos, corrupção e criminalidade ampliam os ecos da oposição bolsonarista. Pesquisa Atlas mostrou que a avaliação negativa (ruim/péssimo) do governo Lula ultrapassou a positiva (ótimo/bom).
Tudo somado, quem diria, o fenômeno Milei pode ajudar a alterar o movimento das nuvens na política brasileira, com um avanço da extrema direita e do populismo de direita. Tendo com palco principal de atuação o Congresso e as redes sociais.
Tudo com o eco dado pelo fenômeno Milei. A conferir.

Antônio Carlos Medeiros

É pós-doutor em Ciência Política pela The London School of Economics and Political Science. Neste espaço, aos sábados, traz reflexões sobre a política e a economia e aponta os possíveis caminhos para avanços possíveis nessas áreas

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