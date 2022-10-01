A primavera do Brasil e a troca de guarda da política capixaba

Pois bem. Há um novo movimento lento e silencioso de placas tectônicas na sociedade brasileira. 2022 tende a resultar na progressão de novo espírito de época (zeitgeist) no país, a partir de 2023. E depois. É mais do que uma onda eleitoral. Tem efeitos políticos de uma passagem histórica de época.

Aqui e acolá, todos já gastamos muita tinta e muitos cliques para enfatizar a importância histórica desta eleição presidencial. Ela é épica, historicamente falando. Ao expressar movimentos de placas tectônicas na sociedade, ela poderá resultar, outra vez, em efeitos sociológicos estruturais de “longue durée” no Brasil. Efeitos de busca da restauração do Estado Nacional, a partir da renegociação do contrato social. Esse é o busílis de uma “longue durée”...