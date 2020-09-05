A nação progrediu e o Estado regrediu: a imperfeita democracia brasileira

A evolução da cultura política é travada pela baixa qualidade do funcionamento do Estado. E isso embaça a democracia Crédito: Arabson

No Brasil, a nação progrediu e o Estado regrediu. O atraso do Estado impede a prosperidade. Este é o nosso dilema político- institucional. Resulta daí que somos uma “democracia imperfeita”. É assim que o Índice de Democracia da revista "The Economist" configura o Brasil. Em 2019, estávamos em 52º lugar entre 167 países.

Agora, o Datafolha apurou que 75% dos brasileiros concordam que “a democracia é sempre a melhor forma de governo” . Desde as “diretas já”, nos anos 1980, o brasileiro ampliou sua participação política e intensificou sua defesa das liberdades civis. No Índice de Democracia do Brasil – da Economist - os quesitos “liberdade civil”; “processo eleitoral” e “participação política” são melhores do que os quesitos “funcionamento do governo” e “cultura política”. Refletem a nação na frente do Estado. Mostram uma desconexão entre a atitude pro democracia e o descontentamento com o funcionamento do Estado e da representação política.

A crise de representação é o eixo da imperfeição da democracia brasileira. Ela bloqueia o avanço de uma cultura política de forte consciência cívica e de alta capacidade de cooperação entre os cidadãos. Apesar da boa participação política, a evolução da cultura política é travada pela baixa qualidade do funcionamento do Estado. Esta contradição é o germe do autoritarismo. Embaça a democracia, que não é vista como meio de prosperidade.

Mas a nação está viva. Desde 2013, esta movimentação da sociedade conjuga a aprovação da democracia com o crescimento de uma mentalidade de empreendedorismo na base da sociedade. Uma grande parcela da sociedade arregaça as mangas e vai à luta. É o ethos da livre iniciativa. Que pede liberdade.

O nosso sistema de pesos e contrapesos está contendo os ataques autoritários do presidente Bolsonaro. O Congresso e o Supremo colocam os freios. Os movimentos cívicos têm voltado a atuar em defesa da democracia. Mas os partidos precisam de um realinhamento partidário, para voltarem a ter protagonismo na rede de guardiões da democracia.

Eles são importantes para melhorar a inteligência política e “recentralizar” o sistema político, para além desta polarização entre os extremos que embrulha o país num jogo em que todos perdem. É fundamental que os partidos, os movimentos cívicos, as lideranças empresariais e os meios de comunicação superem as diferenças de varejo e aceitem construir uma coalizão que articule conservadores, moderados e progressistas no campo da recentralização democrática da política. O reencontro do Estado com a Nação.