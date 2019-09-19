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Alvaro Abreu

Mudanças no jornal vão acabar com um hábito da vida inteira

Como já sou leitor das manchetes e de textos escolhidos nas edições on-line dos principais jornais do país, aproveitarei para ler no computador o noticiário local

Públicado em 

19 set 2019 às 16:36
Alvaro Abreu

Colunista

Alvaro Abreu

Fim do jornal impresso e o poleiro da Amora Crédito: Amarildo
Não sou dos que acompanham de perto, e em estado de aceitação plena, a evolução acelerada das coisas e dos processos. Digo isso mesmo tendo atuado por muitos anos no desenvolvimento das ciências e das tecnologias. Acho que acabei por me tornar um conservador de tipo específico, desses que acha que mais perde do que ganha com a modernidade.
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Não que desaprove ou despreze o novo, o que seria uma bobagem. Mas por sentir uma resistência pacífica e silenciosa a muito do que vai surgindo incessantemente com a pretensão de facilitar a vida, fazer mais rápido e seguro, equacionar problemas do cotidiano e assim por diante.
> Nova redação da Gazeta terá tecnologia de ponta inédita no país
Com a chegada das soluções inovadoras, vê-se que muitos novos negócios aparecem e outros tantos desaparecem. Fazer a conta inteira dos ganhos e das perdas fica a critério de cada um.
Pois bem: como leitor diário deste jornal, eu soube que, a partir de data marcada (29 de setembro), a edição impressa somente acontecerá aos sábados. Durante os demais dias da semana, terei à minha disposição uma edição digital com informações sempre atualizadas, novidades variadas e tudo o mais.
Como já sou leitor das manchetes e de textos escolhidos nas edições on-line dos principais jornais do país, aproveitarei para ler no computador o noticiário local. Ao longo do dia, vou continuar passando um olho nas últimas notícias para ficar informado tanto quanto queira.
O fato é que, em breve, não mais lerei jornal no café da manhã, quebrando um hábito de vida inteira. Para complicar, a nossa casa ficará sem a pilha de jornal velho, um insumo de grande utilidade e de uso corrente, incluindo os de enrolar fruta para amadurecer, secar xixi de cachorro e proteger o piso durante a pintura das paredes.
Em tempos remotos, quando ainda não existia isopor, a gente usava folhas de jornal para embrulhar e manter as iscas congeladas durante as pescarias inteiras. Agora, em função da mudança anunciada, também vou ter que substituir o método prático, asseado e eficaz que criei para descartar a sujeira do poleiro de Amora, que consome duas folhas de jornal por dia.

Alvaro Abreu

É engenheiro de produção, cronista e colhereiro. Neste espaço, sempre às sextas-feiras, crônicas sobre a cidade e a vida em família têm destaque, assim como um olhar sobre os acontecimentos do país

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