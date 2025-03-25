Minhas inspirações de vida e empreendedorismo

Lembro-me com carinho especial da época em que ela era dona da cantina da escola em que eu estudava. Confesso que ficava um pouco tímido, mas também tomado por uma profunda admiração e orgulho ao vê-la, já idosa, cheia de energia, negociando as compras da cantina e conduzindo tudo com uma força impressionante. Ela era para mim o exemplo perfeito de alguém que ama a independência e faz do trabalho um verdadeiro ato de amor e coragem.