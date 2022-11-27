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Inovação

Rhopen faz investimento milionário em sua própria startup de RH

Atuando em um mercado em plena mutação, a empresa capixaba especializada em gestão de pessoas, está apostando muitas fichas na spin-off UseRH

Públicado em 

27 nov 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Dinheiro - Gráfico - dolar - real
Crédito: Carlos Alberto
A Rhopen Consultoria, especializada em gestão de pessoas, é uma das maiores e mais importantes do Estado na área. Atuando em um mercado em plena mutação, a empresa está apostando muitas fichas na spin-off (uma nova empresa que surge a partir de um grupo já existente) UseRH. Nos últimos três anos foram injetados R$ 2,4 milhões na startup. Até o final de 2024, serão mais R$ 5 milhões.
A UseRH lançou, recentemente, uma ferramenta 100% digital e integrada para avaliação de desempenho, plano de desenvolvimento individual e gestão de metas. A intenção é vender o produto para grandes e médias empresas que ainda mantêm esses processos em modo analógico, em pouco eficientes planilhas e arquivos físicos.
A intenção da UseRH é lançar mais cinco produtos exclusivos para recursos humanos até o final do ano que vem. "Ao longo de 2023, virão ondas de atualização, com mais cinco produtos, alcançando nosso objetivo de ser um sistema completo para RH, e feito por RH, para atendê-lo de forma simples e ágil”, assinala a CEO da UseRH, Cátia Horsts.
O mercado de HR techs, como são chamadas as startups de RH, é um dos que mais cresce no Brasil e no mundo, e, claro, dos que mais atrai a atenção de investidores. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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