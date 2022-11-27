Rhopen faz investimento milionário em sua própria startup de RH

Crédito: Carlos Alberto

A Rhopen Consultoria, especializada em gestão de pessoas, é uma das maiores e mais importantes do Estado na área. Atuando em um mercado em plena mutação, a empresa está apostando muitas fichas na spin-off (uma nova empresa que surge a partir de um grupo já existente) UseRH. Nos últimos três anos foram injetados R$ 2,4 milhões na startup. Até o final de 2024, serão mais R$ 5 milhões.

A UseRH lançou, recentemente, uma ferramenta 100% digital e integrada para avaliação de desempenho, plano de desenvolvimento individual e gestão de metas. A intenção é vender o produto para grandes e médias empresas que ainda mantêm esses processos em modo analógico, em pouco eficientes planilhas e arquivos físicos.

A intenção da UseRH é lançar mais cinco produtos exclusivos para recursos humanos até o final do ano que vem. "Ao longo de 2023, virão ondas de atualização, com mais cinco produtos, alcançando nosso objetivo de ser um sistema completo para RH, e feito por RH, para atendê-lo de forma simples e ágil”, assinala a CEO da UseRH, Cátia Horsts.