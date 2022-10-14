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Eleições

PIB marca data para sabatinar Casagrande e (principalmente) Manato

Empresários e executivos vão cobrar dos candidatos ao Palácio Anchieta compromissos fiscais e éticos. Eles não querem que avanços dos últimos 20 anos se percam

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 03:59

Públicado em 

14 out 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Renato Casagrande e Carlos Manato no horário eleitoral
Renato Casagrande e Carlos Manato no horário eleitoral Crédito: Reprodução
Na próxima segunda-feira (17), no Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória, o andar de cima do empresariado capixaba vai sabatinar Renato Casagrande (PSB) e Carlos Manato (PL), que disputam o segundo turno das eleições para o governo do Estado - o primeiro desde 1994. O candidato da oposição abre a rodada, às 14h. O atual governador começará a dar suas respostas às 16h.
O evento, com acesso restrito aos convidados, é organizado pelo Fórum de Entidades e Federações, que reúne: ES em Ação, Federação da Agricultura e Pecuária (Faes), Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), Federação das Indústrias (Findes) e Federação dos Transportes (Fetransportes).
A fala do candidato Manato, o primeiro a ameaçar romper o revezamento Paulo Hartung/Renato Casagrande desde 2002, é muito aguardada. Isto se dá porque foi justamente nos últimos 20 anos que o Espírito Santo superou a conjunção de três crises - política, ética e econômica - e passou a ser referência em várias áreas para o país - contas públicas ajustadas e relações republicanas entre governo e empresários são algumas delas.
Compromissos éticos, fiscais e políticos serão cobrados. A cúpula do empresariado, embora não considere o Espírito Santo um mar de rosas, afirma que o que foi conquistado nas duas últimas décadas pelo Estado é um ativo que precisa ser preservado. É esta a garantia que eles querem ouvir dos dois. “Organizar é complicado, desorganizar é rápido", assinala um influente industrial capixaba.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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Carlos Manato Economia espírito santo Renato Casagrande Eleições 2022 Palácio Anchieta
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