PIB marca data para sabatinar Casagrande e (principalmente) Manato

Renato Casagrande e Carlos Manato no horário eleitoral Crédito: Reprodução

O evento, com acesso restrito aos convidados, é organizado pelo Fórum de Entidades e Federações, que reúne: ES em Ação, Federação da Agricultura e Pecuária (Faes), Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), Federação das Indústrias (Findes) e Federação dos Transportes (Fetransportes).

A fala do candidato Manato, o primeiro a ameaçar romper o revezamento Paulo Hartung/Renato Casagrande desde 2002, é muito aguardada. Isto se dá porque foi justamente nos últimos 20 anos que o Espírito Santo superou a conjunção de três crises - política, ética e econômica - e passou a ser referência em várias áreas para o país - contas públicas ajustadas e relações republicanas entre governo e empresários são algumas delas.