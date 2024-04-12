Gigante HBR tem projeto de R$ 2,5 bi para montar aviões de carga no ES

Perspectiva do projeto da HBR para Linhares Crédito: Divulgação/HBR

A HBR Aviação, maior empresa de manutenção e montagem de aeronaves do Brasil, quer montar uma planta para a conversão de aeronaves de passageiros em aviões de carga em Linhares, ao lado do aeroporto da cidade. É uma espécie de estaleiro de aviões. Eles estão de olho em uma demanda cada vez maior por parte das empresas de e-commerce. Trata-se de um investimento de R$ 2,5 bilhões que abrirá 2 mil vagas de empregos diretos e 10 mil postos indiretos. A expectativa dos executivos da HBR, que estiveram no Espírito Santo esta semana, é fechar as tratativas ainda em 2024 e iniciar a operação em 2027.

"As empresas de comércio digital estão cada vez maiores e precisando entregar mais rapidamente. No mundo todo a demanda por aeronaves de carga, por causa desse movimento, cresceu muito. O que está acontecendo é que os aviões de passageiros estão sendo transformados em aviões de carga, no mundo já são várias plantas de conversão, o Brasil ainda não tem nenhuma, a primeira seria esta que queremos fazer em Linhares. É um investimento muito grande, complexo e que demanda muita mão de obra qualificada. O Espírito Santo é um Estado muito bem localizado, perto dos centros consumidores, equilibrado do ponto de vista fiscal e institucional e que oferece boas condições tributárias. Estamos, neste momento, fechando a questão da área, que é grande, são 1 milhão de m², e precisa ficar ao lado do aeroporto. Saindo, fica muito encaminhado para o projeto vir para o Estado", explicou Sérgio Gonçalves, diretor de Novos Negócios da HBR.

A ideia é converter até 100 aeronaves por ano na estrutura que será montada em Linhares. "Vai ser um polo aeronáutico muito importante para o Brasil, não é algo regional. O objetivo é fornecer aviões de carga para o mundo todo, é um projeto muito grande, inclusive para a HBR, afinal, é um novo negócio", assinalou o executivo. Serão 150 mil m² de área construída, 300 mil m² de pátio e 15 hangares. Só o hangar de pintura terá 15 mil m².

Gonçalves destaca a importância da formação de mão de obra, afinal, o objetivo é ter um parque mais eficiente que a média mundial. Hoje, um avião leva cerca de três meses para ser convertido. Em Linhares, a intenção é fazer isso em menos tempo. Por causa disso, a UVV vai montar um campus dentro da fábrica. "Vamos formar 500 engenheiros e técnicos de aeronáutica por ano. Todos especializados em equipamentos da Boeing, Airbus e Embraer. Não é algo simples, é uma indústria nova para a região, mas que vai mudar a realidade do Espírito Santo, vai agregar muito valor à nossa economia", assinalou José Luiz Dantas, presidente da UVV. Dantas conhece os donos da HBR e tem ajudado a intermediar a vinda da empresa para o Estado.

Não é só o Espírito Santo que está na jogada. O Ceará também está na briga. "Temos que ter velocidade, principalmente na questão da área. O cavalo está passando na nossa frente, não podemos perder a oportunidade de montar", afirmou o vice-governador Ricardo Ferraço, um dos principais responsáveis pela negociação com a HBR.