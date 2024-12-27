Virada de ano deve ser de tempo chuvoso em todo o Espírito Santo

A semana que encerra o ano de 2024 deve começar e acabar com chuva no Espírito Santo. A previsão é para todo o Estado ao menos entre domingo (29) e sexta-feira (3) — o intervalo, no entanto, pode aumentar. De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a virada de ano também deve ser de tempo chuvoso em todo o território capixaba.
A meteorologista do Inmet Dayse Moares explica que o último fim de semana do ano deve ser de chuva concentrada na região Sul do Estado. A noite de domingo (29), porém, deve representar uma mudança no panorama do tempo. Isso quer dizer que, a partir de segunda (30), a chuva deverá estar presente em todo o Espírito Santo, sobretudo no Norte.
"Na segunda-feira, o Espírito Santo poderá ter chuva mais forte, principalmente na região Norte. E a chuva deve permanecer pelo menos até sexta. Mas esta é uma tendência, pode mudar. A chuva deve ser aquela característica do verão, entre o fim da tarde e a noite"
Ainda de acordo com a especialista, a chegada da chuva ao Norte do Estado pode causar transtornos. Nas outras regiões, há previsão de chuva, mas um volume dentro do normal e sem o risco ocorrências mais graves, como inundações. "O Estado deve ter chuva, mas não de forma expressiva como foi em São Paulo", comentou.
Perguntada sobre possível queda da temperatura, Dayse Moares ressaltou que a chuva pode representar algum grau de diminuição do calor. Não há expectativa, entretanto, de frio em qualquer região do Estado.