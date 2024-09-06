Veja a previsão do tempo para o fim de semana em cada região do ES

Segundo o Incaper, o domingo será de sol entre nuvens e chuva fraca, entre a madrugada e o início da manhã, no trecho Nordeste do Espírito Santo. O sol predomina e não há previsão de chuva nas demais áreas. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% à tarde no trecho Sudoeste do Espírito Santo. O vento sopra com moderada intensidade no litoral Sul.