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Sol ou chuva?

Veja a previsão do tempo para o fim de semana em cada região do ES

Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) divulgou detalhes do clima no próximo sábado (7) e domingo (8)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

06 set 2024 às 09:20

Publicado em 06 de Setembro de 2024 às 09:20

"Sextou"! E já bate aquela dúvida: será que vai fazer sol ou chover no final de semana? A Gazeta preparou a previsão do tempo detalhada para sábado (7) e domingo (8), em cada região do Espírito Santo, baseada em informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Confira abaixo:

Sábado

O sábado será com o tempo estável em todo o Espírito Santo. O sol predomina e não há previsão de chuva. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% à tarde em todo o Oeste capixaba e cair para menos de 20% no trecho Sudoeste. O vento sopra com moderada intensidade no litoral da Região Sul.
  • Grande Vitória: poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Mínima de 19 °C e máxima de 30 °C.
  • Região Sul: poucas nuvens, sem expectativa de chuva. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% à tarde e cair para menos de 20% no trecho Oeste da região. Nas áreas menos elevadas, mínima de 17 °C e máxima de 33 °C. Nas mais altas, mínima de 15 °C e máxima de 30 °C.
  • Região Serrana: poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas, mínima de 18 °C e máxima de 30 °C. Nas mais altas, mínima de 13 °C e máxima de 29 °C.
  • Região Norte: poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Mínima de 18 °C e máxima de 31 °C.
  • Região Noroeste: poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas, mínima de 20 °C e máxima de 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 17 °C e máxima de 30 °C.
  • Região Nordeste: poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Mínima de 18 °C e máxima de 30 °C.

Domingo

Segundo o Incaper, o domingo será de sol entre nuvens e chuva fraca, entre a madrugada e o início da manhã, no trecho Nordeste do Espírito Santo. O sol predomina e não há previsão de chuva nas demais áreas. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% à tarde no trecho Sudoeste do Espírito Santo. O vento sopra com moderada intensidade no litoral Sul.
  • Grande Vitória: poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Mínima de 19 °C e máxima de 30 °C.
  • Região Sul: poucas nuvens, sem expectativa de chuva. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% à tarde em todo o Oeste capixaba. Nas áreas menos elevadas, mínima de 17 °C e máxima de 33 °C. Nas mais altas, mínima de 15 °C e máxima de 30 °C.
  • Região Serrana: poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas, mínima de 18 °C e máxima de 30 °C. Nas mais altas, mínima de 14 °C e máxima de 29 °C.
  • Região Norte: poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 31 °C.
  • Região Noroeste: poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas, mínima de 21 °C e máxima de 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 17 °C e máxima de 30 °C.
  • Região Nordeste: sol entre nuvens e chuva fraca entre a madrugada e o início da manhã. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.

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