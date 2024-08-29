Vai dar praia? Confira a previsão do tempo para os próximos dias no ES

No sábado, de acordo com o Incaper, o tempo seguirá aberto em todo o Espírito Santo, sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% à tarde em trechos das regiões Sul, Serrana e Noroeste. O vento sopra com intensidade moderada entre o litoral Sul e a Região Metropolitana.

No domingo, início de setembro, o tempo será quente e seco no Espírito Santo. Há previsão de chuva rápida pela manhã apenas no litoral Norte, com tempo aberto nos demais períodos. Poucas nuvens nas demais áreas do Estado, sem expectativa de chuva. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% à tarde em todo o Oeste capixaba, podendo cair abaixo de 20% em partes das regiões Sul e Serrana. O vento sopra com intensidade moderada em todo o litoral, com possibilidade de rajadas no litoral Sul.