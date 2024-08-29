Vai dar praia? Confira a previsão do tempo para os próximos dias no ES

Hoje é quinta-feira e tem gente que já começa a planejar o que fazer no fim de semana. Para isso, é importante saber como fica o clima no Espírito Santo nos próximos dias. E uma coisa posso adiantar: de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), quem gosta de praia vai ficar feliz com a previsão.
Mas é importante ficar atento: em alguns períodos, a umidade relativa do ar pode atingir níveis críticos, então é necessário ficar de olho na hidratação.
Sexta-feira (30)
Na sexta-feira (30), segundo o Incaper, o Estado terá poucas nuvens. Há previsão de chuva rápida pela manhã no litoral Norte, com tendência de tempo aberto nos demais períodos. Na metade Sul do Estado, incluindo a Grande Vitória, quase nenhuma nuvem se formará. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% à tarde em partes das regiões Sul e Serrana. O vento sopra com intensidade moderada em todo o litoral.
- Grande Vitória: céu claro, sem previsão de chuva. Vento moderado no litoral. Mínima de 17 °C e máxima de 26 °C.
- Região Sul: céu claro, sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar pode atingir níveis críticos (abaixo de 30%) à tarde. Vento moderado no litoral. Mínima de 20 °C e máxima de 29 °C, e nas áreas mais altas mínima de 17 °C e máxima de 25 °C.
- Região Serrana: céu claro, sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar pode atingir níveis críticos (abaixo de 30%) à tarde. Mínima de 18 °C e máxima de 26 °C. Nas áreas mais elevadas, mínima de 15 °C e máxima de 22 °C.
- Região Norte: poucas nuvens, sem previsão de chuva. Mínima de 20 °C e máxima de 30 °C.
- Região Noroeste: poucas nuvens, sem previsão de chuva. Mínima de 16 °C e máxima de 28 °C, e nas áreas mais altas mínima de 14 °C e máxima de 26 °C.
- Região Nordeste: chuva passageira durante a manhã, com predomínio de sol nos demais períodos. Vento moderado no litoral. Mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.
Sábado (31)
No sábado, de acordo com o Incaper, o tempo seguirá aberto em todo o Espírito Santo, sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% à tarde em trechos das regiões Sul, Serrana e Noroeste. O vento sopra com intensidade moderada entre o litoral Sul e a Região Metropolitana.
- Grande Vitória: poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Vento moderado no litoral. Mínima de 17 °C e máxima de 27 °C.
- Região Sul: poucas nuvens, sem expectativa de chuva. A umidade relativa do ar pode atingir níveis críticos (abaixo dos 30%) no período da tarde. Vento moderado no litoral. Mínima de 20 °C e máxima de 30 °C nas áreas menos elevadas, e mínima de 17 °C e máxima de 26 °C nas mais altas.
- Região Serrana: poucas nuvens, sem expectativa de chuva. A umidade relativa do ar pode atingir níveis críticos (abaixo dos 30%) no período da tarde. Mínima de 18 °C e máxima de 28 °C. Nas áreas mais elevadas, mínima de 15 °C e máxima de 25 °C.
- Região Norte: poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.
- Região Noroeste: poucas nuvens, sem expectativa de chuva. A umidade relativa do ar pode atingir níveis críticos (abaixo dos 30%) no período da tarde. Nas áreas menos elevadas, mínima de 16 °C e máxima de 29 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 14 °C e máxima de 27 °C.
- Região Nordeste: poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.
Vai dar praia? Confira a previsão do tempo para os próximos dias no ES
Domingo (1º)
No domingo, início de setembro, o tempo será quente e seco no Espírito Santo. Há previsão de chuva rápida pela manhã apenas no litoral Norte, com tempo aberto nos demais períodos. Poucas nuvens nas demais áreas do Estado, sem expectativa de chuva. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% à tarde em todo o Oeste capixaba, podendo cair abaixo de 20% em partes das regiões Sul e Serrana. O vento sopra com intensidade moderada em todo o litoral, com possibilidade de rajadas no litoral Sul.