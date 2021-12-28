Última terça do ano pode ser com temporal em Vitória e demais regiões do ES

A última terça-feira de 2021 pode ser de muita chuva em Vitória. De acordo com o portal Climatempo, a Capital capixaba é uma das capitais brasileiras com risco de temporais para a data.
Nesta terça (28), o Climatempo alerta para a circulação dos ventos sobre a América do Sul e a grande disponibilidade de ar úmido e quente sobre o Brasil, que formam muitas áreas de instabilidade sobre quase todo o país. Nuvens carregadas se espalham pela maioria dos estados brasileiros, incluindo o Espírito Santo, e provocam muitas pancadas de chuva.
Além do Sul da Bahia, já bastante castigado há semanas pelos temporais, os aguaceiros podem ocorrer no Espírito Santo e se estender até a Região Metropolitana. Ainda segundo o Climatempo, existe o risco de chuva forte acompanhada de raios e de vento moderado a forte em muitos locais. A chuva pode causar alagamentos repentinos nos centros urbanos.