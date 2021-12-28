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Meteorologia

Última terça do ano pode ser com temporal em Vitória e demais regiões do ES

O alerta do Climatempo destaca para a possibilidade de chuvas volumosas ao longo do dia. Cidades próximas ao Sul da Bahia, muito castigado pelos temporais recentes, também estão na área contida no aviso
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

28 dez 2021 às 08:46

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 08:46

Parque Cultural Reserva Vitória, na Enseada do Suá, vai abrigar obras de arte contemporânea
O tempo amanheceu nublado nesta terça-feira em Vitória e as chuvas podem ocorrer ao longo do dia Crédito: Ricardo Medeiros
A última terça-feira de 2021 pode ser de muita chuva em Vitória. De acordo com o portal Climatempo, a Capital capixaba é uma das capitais brasileiras com risco de temporais para a data.
Nesta terça (28), o Climatempo alerta para a circulação dos ventos sobre a América do Sul e a grande disponibilidade de ar úmido e quente sobre o Brasil, que formam muitas áreas de instabilidade sobre quase todo o país. Nuvens carregadas se espalham pela maioria dos estados brasileiros, incluindo o Espírito Santo, e provocam muitas pancadas de chuva.
Além do Sul da Bahia, já bastante castigado há semanas pelos temporais, os aguaceiros podem ocorrer no Espírito Santo e se estender até a Região Metropolitana. Ainda segundo o Climatempo, existe o risco de chuva forte acompanhada de raios e de vento moderado a forte em muitos locais. A chuva pode causar alagamentos repentinos nos centros urbanos.

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