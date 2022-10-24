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Tempo continua fechado? Confira previsão para a semana no ES

Previsão do Incaper mostra que o tempo deve continuar instável e deve seguir chovendo até a próxima quarta-feira (26)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

24 out 2022 às 09:29

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 09:29

Cais da Praia do Suá
Cais da Praia do Suá em dia de tempo fechado no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
O fim de semana foi de tempo fechado em todo o Espírito Santo. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que pode chover, pelo menos, até a próxima quarta-feira (26).
Nesta segunda-feira (24), o tempo continua instável em todo o Estado e ainda são esperadas chuvas ocasionais, em alguns momentos do dia.
A terça-feira (25) segue com previsão de chuva. Desta vez, de forma fraca e espalhada, durante o dia, nas regiões Norte, Nordeste, Noroeste e Grande Vitória. Nas demais regiões, o sol aparece entre algumas nuvens e não chove.
Já na quarta-feira (26), o sol aparece entre algumas nuvens e ainda há chance de chuva fraca e passageira, em alguns momentos do dia, pelo Estado.

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