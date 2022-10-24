Tempo continua fechado? Confira previsão para a semana no ES

Cais da Praia do Suá em dia de tempo fechado no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

O fim de semana foi de tempo fechado em todo o Espírito Santo . A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que pode chover, pelo menos, até a próxima quarta-feira (26).

Nesta segunda-feira (24), o tempo continua instável em todo o Estado e ainda são esperadas chuvas ocasionais, em alguns momentos do dia.

A terça-feira (25) segue com previsão de chuva. Desta vez, de forma fraca e espalhada, durante o dia, nas regiões Norte, Nordeste, Noroeste e Grande Vitória. Nas demais regiões, o sol aparece entre algumas nuvens e não chove.