Tempestade com granizo e ventos intensos atingem Jerônimo Monteiro

Um temporal com chuvas intensas e granizo atingiu o município de Jerônimo Monteiro, no Sul do Estado, durante a tarde desta terça-feira (11). Segundo a Defesa Civil Municipal, a chuva foi rápida e intensa, acompanhada de um vendaval que derrubou árvores em diversos locais, principalmente próximo à comunidade Oriente, na zona rural do município.
Também em região rural, a comunidade de Florestinha foi atingida por chuvas intensas e granizo, registrado por moradores da região. A Defesa Civil contabilizou ainda a ocorrência de quedas de raios em diferentes pontos do município, sem relatos de prejuízos graves. Até o momento, não houve danos significativos.
Um aviso meteorológico foi enviado por meio de SMS no início da tarde de terça-feira (11) para a população da Região Sul, onde existe risco de tempestades com vendaval, raios e granizo, até a próxima quinta-feira (13). Na região, há 80% de probabilidade de chuvas fortes, com acumulados que podem chegar a 30 mm.