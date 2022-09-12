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Mudanças no tempo

Semana no ES terá sol, baixa umidade e nova frente fria chega na sexta

Sol volta a predominar no Estado nesta terça-feira (13) e os índices de umidade relativa do ar ficam abaixo dos 30% até quarta-feira (14)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

12 set 2022 às 11:39

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 11:39

Frente fria chega e fecha o tempo no Espírito Santo com chuvas e ventos fortes
Semana no ES terá sol, baixa umidade e nova frente fria na sexta-feira (16) Crédito: Ricardo Medeiros
A semana terá mudanças nas condições climáticas de acordo com meteorologistas. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), esta segunda-feira (12) será com nebulosidade e, nos próximos dias, o sol predomina e a umidade fica baixa no Estado. Já para sexta-feira (16) está prevista a chegada de uma nova frente fria. 
Nesta segunda-feira (12), a presença da umidade trazida pelos ventos costeiros mantém a presença das nuvens sobre o Espírito Santo. A previsão é chuva até o final da manhã nas cidades próximas ao litoral, incluindo a Grande Vitória. Não há expectativa de chuva nas demais áreas do Estado.
A nebulosidade diminui na terça-feira (13), devido à atuação do ar seco, associado a um sistema de alta pressão atmosférica. Não há expectativa de chuva no Estado e os índices de umidade relativa do ar ficam abaixo dos 30% no período da tarde em trechos da Região Sul.
O vento sopra com moderada intensidade no litoral, podendo ocorrer algumas rajadas entre o Litoral Sul e o Metropolitano.
A quarta-feira (14) continuará com poucas nuvens sobre o Espírito Santo, ainda devido ao sistema de alta pressão atmosférica. Não há previsão de chuva no Estado e quase nenhuma nuvem se forma na metade sul.
O vento sopra com moderada intensidade em alguns trechos do território capixaba, podendo ocorrer algumas rajadas por todo o litoral. Os índices de umidade relativa do ar ficam abaixo dos 30% no período da tarde em alguns trechos da Região Sul.
O ar seco que continua no Espírito Santo, deixando a quinta-feira (15) com poucas nuvens. Não há expectativa de chuva no Estado e o vento sopra com até moderada intensidade no litoral.

FRENTE FRIA NA SEXTA

A sexta-feira (16) será de mudanças nas condições do tempo no Espírito Santo. O avanço de uma frente fria provoca um aumento de nuvens, com previsão de chuva por toda a metade sul, Grande Vitória e na Região Nordeste.
As temperaturas máximas estarão em declínio acentuado. Não há expectativa de chuva nas demais áreas e o vento sopra de moderada  intensidade em alguns trechos do território capixaba, podendo ocorrer algumas rajadas no trecho litorâneo.

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