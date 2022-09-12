Semana no ES terá sol, baixa umidade e nova frente fria chega na sexta

Semana no ES terá sol, baixa umidade e nova frente fria na sexta-feira (16) Crédito: Ricardo Medeiros

A semana terá mudanças nas condições climáticas de acordo com meteorologistas. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), esta segunda-feira (12) será com nebulosidade e, nos próximos dias, o sol predomina e a umidade fica baixa no Estado. Já para sexta-feira (16) está prevista a chegada de uma nova frente fria.

Nesta segunda-feira (12), a presença da umidade trazida pelos ventos costeiros mantém a presença das nuvens sobre o Espírito Santo. A previsão é chuva até o final da manhã nas cidades próximas ao litoral, incluindo a Grande Vitória. Não há expectativa de chuva nas demais áreas do Estado.

A nebulosidade diminui na terça-feira (13), devido à atuação do ar seco, associado a um sistema de alta pressão atmosférica. Não há expectativa de chuva no Estado e os índices de umidade relativa do ar ficam abaixo dos 30% no período da tarde em trechos da Região Sul.

O vento sopra com moderada intensidade no litoral, podendo ocorrer algumas rajadas entre o Litoral Sul e o Metropolitano.

A quarta-feira (14) continuará com poucas nuvens sobre o Espírito Santo, ainda devido ao sistema de alta pressão atmosférica. Não há previsão de chuva no Estado e quase nenhuma nuvem se forma na metade sul.

O vento sopra com moderada intensidade em alguns trechos do território capixaba, podendo ocorrer algumas rajadas por todo o litoral. Os índices de umidade relativa do ar ficam abaixo dos 30% no período da tarde em alguns trechos da Região Sul.

O ar seco que continua no Espírito Santo, deixando a quinta-feira (15) com poucas nuvens. Não há expectativa de chuva no Estado e o vento sopra com até moderada intensidade no litoral.

FRENTE FRIA NA SEXTA

A sexta-feira (16) será de mudanças nas condições do tempo no Espírito Santo. O avanço de uma frente fria provoca um aumento de nuvens, com previsão de chuva por toda a metade sul, Grande Vitória e na Região Nordeste.