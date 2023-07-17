Rápida frente fria no mar vai deixar tempo instável no ES

Tempo fechado e com chuva Crédito: Ricardo Medeiros

Na quarta-feira (19), o sol aparece entre algumas nuvens e chove de forma rápida, à noite, nas regiões Sul, Serrana e na Grande Vitória. No Nordeste, chove rápido e fraco em alguns momentos do dia, devido aos ventos costeiros. Não há previsão de chuva nas demais áreas do Estado.

A quinta-feira (20) vai seguir com tempo instável em todo o Estado. O dia fica nublado e com chuva rápida em alguns momentos do dia, em todas as regiões. As temperaturas caem um pouco em todo o território capixaba.