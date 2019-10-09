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Previsão do Tempo

Quarta-feira com sol entre nuvens na maior parte do Espírito Santo

Há previsão de chuva apenas para  Região Nordeste e no extremo Sudoeste capixaba
Natalia Vicente

Natalia Vicente

Publicado em 

08 out 2019 às 22:12

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 22:12

O sol aparecerá entre nuvens em algumas regiões no Estado nesta quarta-feira (9) Crédito: Marcelo Prest
A quarta-feira (9) será de sol entre algumas nuvens na maior parte do Espírito Santo. São esperadas chuvas esparsas na Região Nordeste e no extremo sudoeste capixaba.
Na Grande Vitória, o sol predomina entre nuvens e não há expectativa de chover. As temperaturas registram a mínima de 21°C e a máxima de 32°C. Na Região Sul há previsão de pancadas de chuva no Caparaó, a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas da região a mínima é de 18°C e a máxima de 34°C.
Já na região Serrana, o dia começa com mínima de 14°C e a máxima chega a 30°C nas áreas mais altas.
Poderá ocorrer chuvas no leste da Região Norte do estado. Os termômetros registram a mínima de 18°C e a máxima de 30°C.
Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, na região Noroeste do Estado, a mínima de 17°C e máxima de 31°C.

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