Previsão do tempo: domingo será de frio e chuva fraca em todo o ES

O capixaba pode se preparar porque o domingo (8) seguirá com temperaturas mais frias e tempo chuvoso em todo Espírito Santo. A previsão é de tempo instável, com chuvas fracas em alguns momentos do dia em todas as regiões do Estado.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), os ventos devem seguir com moderada intensidade e a agitação marítima também se mantém no litoral capixaba.
Na Grande Vitória, a previsão para este domingo é de sol entre nuvens e chuva fraca em alguns momentos. Na Capital, a temperatura mínima prevista é de 17 °C e máxima pode chegar aos 25 °C.
A temperatura fica ainda mais baixa na Região Serrana, com previsão de mínima de 11 °C e máxima de 23 °C nas áreas menos elevadas, e mínima chegando a 9 °C nas áreas mais altas.
PREVISÃO PARA SEGUNDA
Já na segunda-feira (9), segundo previsão do Incaper, o sol aparece entre algumas nuvens ao longo do dia e a temperatura durante o dia deve aumentar um pouco mais.
São esperadas chuvas rápidas em alguns momentos pela faixa leste do Estado (Região Nordeste, Grande Vitória e trechos próximos ao litoral da Região Sul) e de maneira menos frequente nas demais regiões. O vento tende a perder aceleração e a agitação marítima deve diminuir no litoral capixaba.