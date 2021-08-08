Previsão do tempo: domingo será de frio e chuva fraca em todo o ES

Chuva na Grande Vitória Crédito: Rodrigo Gavini

O capixaba pode se preparar porque o domingo (8) seguirá com temperaturas mais frias e tempo chuvoso em todo Espírito Santo . A previsão é de tempo instável, com chuvas fracas em alguns momentos do dia em todas as regiões do Estado.

Na Grande Vitória, a previsão para este domingo é de sol entre nuvens e chuva fraca em alguns momentos. Na Capital, a temperatura mínima prevista é de 17 °C e máxima pode chegar aos 25 °C.

A temperatura fica ainda mais baixa na Região Serrana, com previsão de mínima de 11 °C e máxima de 23 °C nas áreas menos elevadas, e mínima chegando a 9 °C nas áreas mais altas.

PREVISÃO PARA SEGUNDA

Já na segunda-feira (9), segundo previsão do Incaper, o sol aparece entre algumas nuvens ao longo do dia e a temperatura durante o dia deve aumentar um pouco mais.