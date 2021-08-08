Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Clima

Previsão do tempo: domingo será de frio e chuva fraca em todo o ES

Dia terá clima mais ameno em todo o Estado. Já na segunda-feira (9), segundo previsão do Incaper, a temperatura durante o dia deve aumentar um pouco mais

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 11:38

Publicado em 

08 ago 2021 às 11:38
Chuva muda a paisagem da Grande Vitória
Chuva na Grande Vitória Crédito: Rodrigo Gavini
O capixaba pode se preparar porque o domingo (8) seguirá com temperaturas mais frias e tempo chuvoso em todo Espírito Santo. A previsão é de tempo instável, com chuvas fracas em alguns momentos do dia em todas as regiões do Estado.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), os ventos devem seguir com moderada intensidade e a agitação marítima também se mantém no litoral capixaba.
Na Grande Vitória, a previsão para este domingo é de sol entre nuvens e chuva fraca em alguns momentos. Na Capital, a temperatura mínima prevista é de 17 °C e máxima pode chegar aos 25 °C.
A temperatura fica ainda mais baixa na Região Serrana, com previsão de mínima de 11 °C e máxima de 23 °C nas áreas menos elevadas, e mínima chegando a 9 °C nas áreas mais altas.

PREVISÃO PARA SEGUNDA

Já na segunda-feira (9), segundo previsão do Incaper, o sol aparece entre algumas nuvens ao longo do dia e a temperatura durante o dia deve aumentar um pouco mais.
São esperadas chuvas rápidas em alguns momentos pela faixa leste do Estado (Região Nordeste, Grande Vitória e trechos próximos ao litoral da Região Sul) e de maneira menos frequente nas demais regiões. O vento tende a perder aceleração e a agitação marítima deve diminuir no litoral capixaba.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Incaper Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados