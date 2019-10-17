Por que está tão quente no Espírito Santo?

Sol e calor no Espírito Santo Crédito: Natalia Vicente

O verão ainda nem chegou, mas o que se percebe são as temperaturas altas, acima dos 30°C, e o sol intenso em grande parte do território capixaba.

De acordo com o Climatempo, o forte calor que está predominando na primeira quinzena de outubro é devido ao sistema de alta pressão que se encontra em toda região Sudeste, trazendo assim uma massa de ar quente para o Espírito Santo.

Ainda segundo o Climatempo, o calor deve diminuir um pouco a partir da próxima semana, isso devido ao aumento da nebulosidade.

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