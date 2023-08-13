Tempo

Passagem de frente fria deve provocar chuva no ES

Semana começa com instabilidade no tempo e previsão de uma segunda-feira chuvosa. Apesar disso, termômetros devem ficar acima dos 30°C
Vinicius Zagoto

13 ago 2023 às 11:24

Publicado em 13 de Agosto de 2023 às 11:24

A terceira semana de agosto começa com previsão de chuva e termômetros acima dos 30ºC no Espírito Santo. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, a instabilidade decorre de uma frente fria que passa pelo oceano neste domingo (13).
A partir de segunda-feira (14), a instabilidade atinge as regiões do Caparaó, Serrana e Metropolitana, com previsão de chuva fraca e pontual. O tempo instável se espalha nessas localidades e a chuva vai variar de fraca a moderada intensidade. Ao chegar à Região Sul, pode ser acompanhada de trovoadas. 
Imagem de um dia nublado em Vitória Crédito: Vitor Jubini | Arquivo A Gazeta
Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) destaca que as temperaturas ficam entre 20ºC e 31ºC na Grande Vitória; de 17ºC a 32ºC no Sul; de 15ºC a 28ºC na Região Serrana; de 18ºC a 30º no Norte; e de 18ºC a 29ºC no Noroeste.
Para terça-feira (15), o Incaper prevê sol entre nuvens no Estado, mas sem chuva, com aumento das temperaturas. Na quarta-feira (17), pode ocorrer chuva esparsa na Região Noroeste e sol nas demais localidades e os índices dos termômetros seguem em elevação.

