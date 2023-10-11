Metade sol e metade chuva: como fica o tempo no ES no feriadão

Quinta-feira | 12 de outubro
Os raios quentes vão predominar em todo o Espírito Santo com aumento de temperatura em todas as regiões e sem chances de chuva. Quem gosta de curtir uma praia tranquila deve ficar mais atento, pois, apesar da presença do sol, o vento vai soprar com moderada intensidade no Litoral Sul e na Grande Vitória.
Sexta-feira | 13 de outubro
O dia em que muitas empresas e órgãos públicos vão ‘’enforcar” e prolongar o feriado será de continuidade de sol forte em todos os municípios capixabas. A previsão ainda é de sistema de alta pressão que causa inibição da formação de nuvens. Desta forma, um céu azul pode aparecer para quem quiser curtir o dia.
Sábado | 14 de outubro
Os amantes do frio podem ficar felizes, pois no sábado o tempo muda e cai a temperatura em todo o território do Espírito Santo. Uma passagem de frente fria pelo mar vai provocar mudanças nas condições do tempo no Estado com chuva em certos momentos do dia nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e Nordeste. O sol pode até aparecer, mas sempre entre nuvens. No Norte e Noroeste capixaba o céu vai ficar nublado, mas não deve chover.
Domingo | 15 de outubro
O tempo volta a abrir um pouco mais em grande parte do Estado. Chove rapidamente entre a madrugada e manhã, na metade do Norte do Estado, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Nas demais regiões o dia será com predomínio de sol entre poucas nuvens, e sem previsão de chuva. As temperaturas voltam a subir em todos os municípios capixabas.