Metade sol e metade chuva: como fica o tempo no ES no feriadão

Os amantes do frio podem ficar felizes, pois no sábado o tempo muda e cai a temperatura em todo o território do Espírito Santo. Uma passagem de frente fria pelo mar vai provocar mudanças nas condições do tempo no Estado com chuva em certos momentos do dia nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e Nordeste. O sol pode até aparecer, mas sempre entre nuvens. No Norte e Noroeste capixaba o céu vai ficar nublado, mas não deve chover.