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Nossa Senhora de Aparecida

Metade sol e metade chuva: como fica o tempo no ES no feriadão

De praia a montanhas, o tempo vai variar em território capixaba proporcionando opções de passeios para todos os gostos
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

11 out 2023 às 14:36

Publicado em 11 de Outubro de 2023 às 14:36

segundo feriado prolongado do semestre começa nesta quinta-feira (12) em celebração ao Dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. O momento será de passeio para muitos capixabas, mas será que o tempo estará a favor? De acordo com o Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural), uma parte do feriadão será de sol e a outra com chuva: ou seja, os dias de descanso valerão para todos os gostos.

Quinta-feira | 12 de outubro

Os raios quentes vão predominar em todo o Espírito Santo com aumento de temperatura em todas as regiões e sem chances de chuva. Quem gosta de curtir uma praia tranquila deve ficar mais atento, pois, apesar da presença do sol, o vento vai soprar com moderada intensidade no Litoral Sul e na Grande Vitória.

Sexta-feira | 13 de outubro

O dia em que muitas empresas e órgãos públicos vão ‘’enforcar” e prolongar o feriado será de continuidade de sol forte em todos os municípios capixabas. A previsão ainda é de sistema de alta pressão que causa inibição da formação de nuvens. Desta forma, um céu azul pode aparecer para quem quiser curtir o dia.

Sábado | 14 de outubro

Os amantes do frio podem ficar felizes, pois no sábado o tempo muda e cai a temperatura em todo o território do Espírito Santo. Uma passagem de frente fria pelo mar vai provocar mudanças nas condições do tempo no Estado com chuva em certos momentos do dia nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e Nordeste. O sol pode até aparecer, mas sempre entre nuvens. No Norte e Noroeste capixaba o céu vai ficar nublado, mas não deve chover.

Domingo | 15 de outubro

O tempo volta a abrir um pouco mais em grande parte do Estado. Chove rapidamente entre a madrugada e manhã, na metade do Norte do Estado, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Nas demais regiões o dia será com predomínio de sol entre poucas nuvens, e sem previsão de chuva. As temperaturas voltam a subir em todos os municípios capixabas.

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