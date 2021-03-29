Marinha alerta para ventos de até 74 km/h no litoral do Espírito Santo

Os que gostam de navegar devem ficar atentos à força do vento nos próximos dias. A Marinha do Brasil emitiu um alerta para a passagem de um sistema frontal que poderá provocar ventos com intensidade de até 75 km/h no litoral do Espírito Santo.
O alerta da Marinha é válido já está vigente e vale até a manhã da próxima quinta-feira (1º). A atenção deve ser redobrada principalmente ao sul do município de Vitória, Capital capixaba, até o norte do município de Laguna, em Santa Catarina, Estado do Sul do país.
A orientação é que os navegantes consultem as condições de tempo e vento antes de realizarem atividades esportivas, de pesca ou de lazer no mar.