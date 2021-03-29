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Até a manhã de 5ª feira

Marinha alerta para ventos de até 74 km/h no litoral do Espírito Santo

A atenção deve ser redobrada principalmente ao sul do município de Vitória, Capital capixaba, até o norte do município de Laguna, em Santa Catarina, Estado do Sul do país

Publicado em 29 de Março de 2021 às 17:26

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

29 mar 2021 às 17:26
Ciclone provoca ventos fortes e ressaca no mar.
Banhistas aproveitam a Praia de Itapuã, em Vila Velha.  Crédito: Vitor Jubini
Os que gostam de navegar devem ficar atentos à força do vento nos próximos dias. A Marinha do Brasil emitiu um alerta para a passagem de um sistema frontal que poderá provocar ventos com intensidade de até 75 km/h no litoral do Espírito Santo. 
O alerta da Marinha é válido já está vigente e vale até a manhã da próxima quinta-feira (1º). A atenção deve ser redobrada principalmente ao sul do município de Vitória, Capital capixaba, até o norte do município de Laguna, em Santa Catarina, Estado do Sul do país. 
A orientação é que os navegantes consultem as condições de tempo e vento antes de realizarem atividades esportivas, de pesca ou de lazer no mar. 

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