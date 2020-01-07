Marinha alerta para ventos de até 60 km/h em Vitória

A Marinha do Brasil emitiu um alerta nesta terça-feira (7) sobre a intensificação dos ventos na periferia de um sistema de alta pressão, que poderá provocar ventos de até 60 km/h na faixa litorânea entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, ao sul de Vitória. O aviso é válido entre a noite de quarta-feira (8) e a manhã de sexta-feira (10).
O órgão pede que os navegantes consultem essas informações antes de entrar no mar e solicita ampla divulgação às comunidades de pesca, esporte e recreio.
TEMPORAL EM 11 CIDADES
Ainda nesta terça-feira (7), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um aviso de atenção para possibilidade de chuva forte, com ocorrência de quedas de raios e granizo e também de vendaval para 11 cidades do Espírito Santo. O alerta vale até às 23h59.