Marinha alerta para ventos de até 60 km/h em Vitória

A Marinha do Brasil emitiu um alerta nesta terça-feira (7) sobre a intensificação dos ventos na periferia de um sistema de alta pressão, que poderá provocar ventos de até 60 km/h na faixa litorânea entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, ao sul de Vitória. O aviso é válido entre a noite de quarta-feira (8) e a manhã de sexta-feira (10).