Inpe alerta para temporais com raios e granizo em 11 cidades do ES
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um aviso de atenção para possibilidade de chuva forte, com ocorrência de quedas de raios e granizo, e também de vendaval para onze cidades do Espírito Santo. O alerta começou a valer à meia-noite desta terça-feira (7) e se estende até as 23h59.
As cidades que precisam redobrar a atenção em relação à ocorrência de chuvas intensas estão situadas nas regiões Sul e do Caparaó. São elas:
- Alegre
- Bom Jesus do Norte
- Dores do Rio preto
- Ibatiba
- Irupi
- São José do Calçado
- Apiacá
- Divino São Lourenço
- Guaçuí
- Ibitirama
- Iúna
Vale ressaltar que no final de 2019 e na primeira semana deste ano, diversos municípios capixabas sofreram com temporais diários. Um deles chegou a provocar desabamento de uma residência na Serra, na Grande Vitória, que causou a morte de uma idosa.
As cidades contabilizaram prejuízos decorrentes de alagamentos, vendavais, queda de barreiras e de árvores, e muitas pessoas tiveram que deixar suas residências por conta do risco de novos desabamentos. Até uma pequena quantidade de granizo foi encontrada na região do Aeroporto de Vitória.