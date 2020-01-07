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Atenção!

Inpe alerta para temporais com raios e granizo em 11 cidades do ES

O aviso tem validade até as 23h59 desta terça-feira (7) e é direcionado a municípios das regiões do Caparaó e Sul do Estado, próximos das divisas com Rio de Janeiro e Minas Gerais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2020 às 09:20

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 09:20

Parte em amarelo do mapa indica as regiões onde há maior risco de temporal com chances de raios, ventos fortes e também queda de granizo Crédito: Reprodução/Inpe
Inpe alerta para temporais com raios e granizo em 11 cidades do ES
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um aviso de atenção para possibilidade de chuva forte, com ocorrência de quedas de raios e granizo, e também de vendaval para onze cidades do Espírito Santo. O alerta começou a valer à meia-noite desta terça-feira (7) e se estende até as 23h59.

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As cidades que precisam redobrar a atenção em relação à ocorrência de chuvas intensas estão situadas nas regiões Sul e do Caparaó. São elas:
  • Alegre
  • Bom Jesus do Norte
  • Dores do Rio preto
  • Ibatiba
  • Irupi
  • São José do Calçado
  • Apiacá
  • Divino São Lourenço
  • Guaçuí
  • Ibitirama
  • Iúna
Vale ressaltar que no final de 2019 e na primeira semana deste ano, diversos municípios capixabas sofreram com temporais diários. Um deles chegou a provocar desabamento de uma residência na Serra, na Grande Vitória, que causou a morte de uma idosa.

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As cidades contabilizaram prejuízos decorrentes de alagamentos, vendavais, queda de barreiras e de árvores, e muitas pessoas tiveram que deixar suas residências por conta do risco de novos desabamentos. Até uma pequena quantidade de granizo foi encontrada na região do Aeroporto de Vitória.

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