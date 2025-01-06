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Tempo instável

Instituto emite novo alerta de chuvas intensas para o Espírito Santo

Os avisos são válidos até às 10h desta terça-feira (7). Em algumas cidades, os ventos podem chegar a 100 km/h; veja lista
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

06 jan 2025 às 14:05

Publicado em 06 de Janeiro de 2025 às 14:05

Ambos os avisos são válidos até as 10h desta terça-feira (7)
Ambos os avisos são válidos até as 10h desta terça-feira (7) Crédito: Inmet
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para chuvas intensas no Espírito Santo, nesta segunda-feira (6). O primeiro alerta é o amarelo para chuvas intensas, que indica perigo potencial. Ele engloba todo o Espírito Santo, e é válido até as 10h de terça-feira (7). Nesse período pode haver precipitação de até 50 mm/dia, com ventos entre 40 e 60 km/h em todas as cidades capixabas. 
O segundo alerta é o laranja, o segundo maior na escala de risco, que significa perigo para chuvas intensas. Ele foi emitido às 12h desta segunda-feira e vai até as 10h de terça. Nele, estão incluídas 23 cidades. Nesses municípios pode chover entre 30 e 60 mm/h, com ventos de até 100 km/h:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte 
  3. Águia Branca 
  4. Alto Rio Novo 
  5. Baixo Guandu 
  6. Barra de São Francisco 
  7. Boa Esperança 
  8. Brejetuba 
  9. Colatina 
  10. Ecoporanga 
  11. Itaguaçu
  12. Laranja da Terra 
  13. Mantenópolis 
  14. Montanha 
  15. Mucurici 
  16. Nova Venécia 
  17. Pancas 
  18. Pedro Canário 
  19. Pinheiros 
  20. Ponto Belo 
  21. São Domingos do Norte 
  22. São Gabriel da Palha 
  23. Vila Pavão

Orientações do Inmet

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; 

- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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