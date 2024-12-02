Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja lista

Instituto emite novo alerta de chuvas intensas para 49 cidades do ES

A previsão de é chuvas de 20-30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos de 40-60 km/h, com risco de quedas de galhos, alagamentos, descargas elétricas e ainda falta de energia

Publicado em 02 de Dezembro de 2024 às 14:33

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

02 dez 2024 às 14:33
Instituto prevê chuva volumosa para o ES
Instituto prevê chuva volumosa para regiões do ES Crédito: Wilson Rodrigues
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para chuvas intensas nesta segunda-feira (2) em cidades do Espírito Santo. O aviso é válido até por volta das 10h de terça-feira (3).

Riscos | Alerta amarelo

Conforme o Inmet, são esperadas chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhadas de ventos intensos de 40 a 60 km/h. Há baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas. Confira a relação de municípios capixabas sob alerta:

  1. Afonso Cláudio 
  2. Água Doce do Norte 
  3. Alegre 
  4. Alfredo Chaves 
  5. Alto Rio Novo 
  6. Anchieta 
  7. Apiacá 
  8. Atílio Vivácqua 
  9. Baixo Guandu 
  10. Barra de São Francisco 
  11. Bom Jesus do Norte 
  12. Brejetuba 
  13. Cachoeiro de Itapemirim 
  14. Castelo 
  15. Colatina 
  16. Conceição do Castelo 
  17. Divino de São Lourenço 
  18. Domingos Martins 
  19. Dores do Rio Preto 
  20. Ecoporanga 
  21. Guaçuí 
  22. Guarapari 
  23. Ibatiba 
  24. Ibitirama 
  25. Iconha 
  26. Irupi 
  27. Itaguaçu 
  28. Itapemirim 
  29. Itarana
  30. Iúna 
  31. Jerônimo Monteiro 
  32. Laranja da Terra 
  33. Mantenópolis 
  34. Marataízes 
  35. Marechal Floriano 
  36. Mimoso do Sul 
  37. Muniz Freire 
  38. Muqui 
  39. Pancas 
  40. Piúma 
  41. Presidente Kennedy 
  42. Rio Novo do Sul 
  43. Santa Leopoldina 
  44. Santa Maria de Jetibá 
  45. Santa Teresa 
  46. São José do Calçado 
  47. Vargem Alta 
  48. Venda Nova do Imigrante 
  49. Viana

Cuidados

- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

+ Reportagens

Suspeito de participar da morte de irmãos em Linhares foge de presídio

Advogado, PM e o pai dele são alvo de ataque a tiros em Colatina

Adolescente é baleado na Vila Olímpica em Nova Venécia

Adolescente morre afogado após cair em lagoa urbana de Linhares

Conheça o “prefeito tatu” do ES: ele abre mais de um bueiro por semana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Inmet ES Sul ES Norte Região Serrana Região Norte do ES Região sul do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura
Cabo da reserva da PM é preso ao tentar subornar guardas municipais em Vitória
Durante a ação, serão disponibilizados atendimentos jurídicos, emissão de documentos, orientações sociais, serviços de saúde e assistência social
Mutirão em Vitória oferece serviços para população em situação de rua
Imagem de destaque
Salões autorais ganham força no mercado de serviços de beleza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados