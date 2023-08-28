Instituto emite alerta de perigo potencial para mais chuvas no ES

O alerta amarelo, de perigo potencial para chuva intensa, é válido para 27 cidades. Nessas localidades, pode chover de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Apesar desse alerta, o Inmet classifica como baixo o risco para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Alerta para chuvas intensas predomina para a região Norte e Noroeste do Estado Crédito: Inmet

Água Doce do Norte Águia Branca Alto Rio Novo Barra de São Francisco Boa Esperança Colatina Conceição da Barra Ecoporanga Governador Lindenberg Jaguaré Linhares Mantenópolis Marilândia Montanha Mucurici Nova Venécia Pancas Pedro Canário Pinheiros Ponto Belo Rio Bananal São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São Mateus Sooretama Vila Pavão Vila Valério

Acumulado de chuva

Já o alerta para acumulado de chuva se estende na faixa litorânea do ES Crédito: Inmet

O alerta para acumulado de chuva é válido também para 27 cidades do Estado. Nessas localidades, o Inmet informa que também pode chover entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com áreas de risco.

O Inmet alerta os moradores desses municípios a observar alteração nas encostas e evitar enfrentar o mau tempo, além do uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Veja as cidades:

Alfredo Chaves Anchieta Aracruz Atílio Vivacqua Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Domingos Martins Fundão Guarapari Ibiraçu Iconha Itapemirim João Neiva Linhares Marataízes Marechal Floriano Mimoso do Sul Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Teresa Serra Vargem Alta Viana Vila Velha Vitória

Instabilidade e frente fria

Segundo o Climatempo , áreas de instabilidade associadas a uma frente fria e reforçadas pela intensificação de ventos úmidos marítimos, estão entre o Espírito Santo e o sul da Bahia.