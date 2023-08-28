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Previsão do tempo

Instituto emite alerta de perigo potencial para mais chuvas no ES

O aviso climático foi emitido pelo Inmet e é válido para as regiões Norte e Noroeste, além da faixa litorânea
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

28 ago 2023 às 17:55

Publicado em 28 de Agosto de 2023 às 17:55

A chuva não deve dar trégua para os capixabas nos próximos dias. O Espírito Santo recebeu dois alertas - um de chuvas intensas e outro de acumulado de chuva - do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e vale até às 10h desta terça-feira (29).
O alerta amarelo, de perigo potencial para chuva intensa, é válido para 27 cidades. Nessas localidades, pode chover de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Apesar desse alerta, o Inmet classifica como baixo o risco para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Alerta para chuvas intensas
Alerta para chuvas intensas predomina para a região Norte e Noroeste do Estado Crédito: Inmet
  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Barra de São Francisco
  5. Boa Esperança
  6. Colatina
  7. Conceição da Barra
  8. Ecoporanga
  9. Governador Lindenberg
  10. Jaguaré
  11. Linhares
  12. Mantenópolis
  13. Marilândia
  14. Montanha
  15. Mucurici
  16. Nova Venécia
  17. Pancas
  18. Pedro Canário
  19. Pinheiros
  20. Ponto Belo
  21. Rio Bananal
  22. São Domingos do Norte
  23. São Gabriel da Palha
  24. São Mateus
  25. Sooretama
  26. Vila Pavão
  27. Vila Valério

Acumulado de chuva

Alerta para acumulado de chuva
Já o alerta para acumulado de chuva se estende na faixa litorânea do ES Crédito: Inmet
O alerta para acumulado de chuva é válido também para 27 cidades do Estado. Nessas localidades, o Inmet informa que também pode chover entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com áreas de risco.
O Inmet alerta os moradores desses municípios a observar alteração nas encostas e evitar enfrentar o mau tempo, além do uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Veja as cidades:
  1. Alfredo Chaves
  2.  Anchieta 
  3. Aracruz 
  4. Atílio Vivacqua 
  5. Cachoeiro de Itapemirim 
  6. Cariacica 
  7. Domingos Martins 
  8. Fundão 
  9. Guarapari 
  10. Ibiraçu 
  11. Iconha 
  12. Itapemirim
  13.  João Neiva 
  14. Linhares 
  15. Marataízes 
  16. Marechal Floriano 
  17. Mimoso do Sul 
  18. Piúma 
  19. Presidente Kennedy 
  20. Rio Novo do Sul 
  21. Santa Leopoldina 
  22. Santa Teresa
  23. Serra 
  24. Vargem Alta 
  25. Viana 
  26. Vila Velha 
  27. Vitória

Instabilidade e frente fria

Segundo o Climatempo, áreas de instabilidade associadas a uma frente fria e reforçadas pela intensificação de ventos úmidos marítimos, estão entre o Espírito Santo e o sul da Bahia.
As nuvens carregadas se espalham e provocam chuva a qualquer hora, variando com moderada a forte intensidade, podendo vir acompanhadas de raios e vento forte ao longo do dia. Há condições para grandes volumes acumulados diários, com potencial para transtornos pontuais, como a formação de alagamentos, inclusive na Grande Vitória.

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