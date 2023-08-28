Instituto emite alerta de perigo potencial para mais chuvas no ES

A chuva não deve dar trégua para os capixabas nos próximos dias. O Espírito Santo recebeu dois alertas - um de chuvas intensas e outro de acumulado de chuva - do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e vale até às 10h desta terça-feira (29).
O alerta amarelo, de perigo potencial para chuva intensa, é válido para 27 cidades. Nessas localidades, pode chover de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Apesar desse alerta, o Inmet classifica como baixo o risco para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Jaguaré
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
Acumulado de chuva
O alerta para acumulado de chuva é válido também para 27 cidades do Estado. Nessas localidades, o Inmet informa que também pode chover entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com áreas de risco.
O Inmet alerta os moradores desses municípios a observar alteração nas encostas e evitar enfrentar o mau tempo, além do uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Veja as cidades:
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Domingos Martins
- Fundão
- Guarapari
- Ibiraçu
- Iconha
- Itapemirim
- João Neiva
- Linhares
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Teresa
- Serra
- Vargem Alta
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
Instabilidade e frente fria
Segundo o Climatempo, áreas de instabilidade associadas a uma frente fria e reforçadas pela intensificação de ventos úmidos marítimos, estão entre o Espírito Santo e o sul da Bahia.
As nuvens carregadas se espalham e provocam chuva a qualquer hora, variando com moderada a forte intensidade, podendo vir acompanhadas de raios e vento forte ao longo do dia. Há condições para grandes volumes acumulados diários, com potencial para transtornos pontuais, como a formação de alagamentos, inclusive na Grande Vitória.