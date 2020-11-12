Inmet emite aviso de tempestade com granizo e vento forte para o Sul do ES

O aviso, classificado como "Perigo", é o segundo mais grave em uma escala de quatro tipos de alertas emitidos pelo Inmet. Segundo o Instituto, para esta quinta-feira (12), há possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos que podem chegar a 100 km/h e queda de granizo.