Inmet emite aviso de tempestade com granizo e vento forte para o Sul do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade, com chuva, ventos intensos e queda de granizo para dez cidades das regiões Sul e Caparaó do Espírito Santo.
O aviso, classificado como "Perigo", é o segundo mais grave em uma escala de quatro tipos de alertas emitidos pelo Inmet. Segundo o Instituto, para esta quinta-feira (12), há possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos que podem chegar a 100 km/h e queda de granizo.
Caso ocorra a tempestade, o Inmet aponta risco de alagamentos, corte de energia elétrica, estragos em plantações e queda de árvores. O alerta emitido vale para dez cidades capixabas e também para municípios do Estado do Rio de Janeiro. Confira a lista de cidades do ES:
- Alegre
- Apiacá
- Bom Jesus do Norte
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibitirama
- Mimoso do Sul
- Presidente Kennedy
- São José do Calçado
OUTRO ALERTA
Além do Inmet, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) também emitiu um aviso para o risco de chuva forte. No caso do Inpe, o alerta vale para 46 municípios do Espírito Santo. As chuvas, segundo o Inpe, podem vir acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento pontuais. A lista de cidades inclui municípios das regiões Sul e Serrana, além da Grande Vitória.
Correção
13/11/2020 - 6:52
A legenda da foto desta matéria afirmava anteriormente, de forma equivocada, que a foto era da cidade de Dores do Rio Preto. A imagem, na verdade, é de Divino de São Lourenço. A informação foi alterada.