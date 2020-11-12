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10 cidades

Inmet emite aviso de tempestade com granizo e vento forte para o Sul do ES

Segundo o Instituto, para esta quinta-feira (12), há possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos que podem chegar a 100 km/h e queda de granizo. Alerta vale para dez cidades capixabas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 08:11

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 08:11

Vista de Dores do Rio Preto
Vista de Divino de São Lourenço, uma das cidades com risco de tempestade Crédito: Ricardo Medeiros - 06/07/2017
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade, com chuva, ventos intensos e queda de granizo para dez cidades das regiões Sul e Caparaó do Espírito Santo.
O aviso, classificado como "Perigo", é o segundo mais grave em uma escala de quatro tipos de alertas emitidos pelo Inmet. Segundo o Instituto, para esta quinta-feira (12), há possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos que podem chegar a 100 km/h e queda de granizo.
Caso ocorra a tempestade, o Inmet aponta risco de alagamentos, corte de energia elétrica, estragos em plantações e queda de árvores. O alerta emitido vale para dez cidades capixabas e também para municípios do Estado do Rio de Janeiro. Confira a lista de cidades do ES:
  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Bom Jesus do Norte
  4. Divino de São Lourenço
  5. Dores do Rio Preto
  6. Guaçuí
  7. Ibitirama
  8. Mimoso do Sul
  9. Presidente Kennedy
  10. São José do Calçado

OUTRO ALERTA

Além do Inmet, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) também emitiu um aviso para o risco de chuva forte. No caso do Inpe, o alerta vale para 46 municípios do Espírito Santo. As chuvas, segundo o Inpe, podem vir acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento pontuais. A lista de cidades inclui municípios das regiões Sul e Serrana, além da Grande Vitória.

Correção

13/11/2020 - 6:52
A legenda da foto desta matéria afirmava anteriormente, de forma equivocada, que a foto era da cidade de Dores do Rio Preto. A imagem, na verdade, é de Divino de São Lourenço. A informação foi alterada.

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