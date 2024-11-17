Inmet emite alerta de chuvas e ventos intensos para 60 municípios do ES

Nas cidades afetadas ( veja lista abaixo) , as chuvas devem ficar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e os ventos intensos podem alcançar entre 40 e 60 km/h. O instituto classificou como baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O Inmet recomenda que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores — pois há leve risco de queda e descargas elétricas — e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, o instituto aconselha que as pessoas evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.