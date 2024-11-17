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Inmet emite alerta de chuvas e ventos intensos para 60 municípios do ES

Nas cidades afetadas, as chuvas devem ficar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e os ventos intensos podem alcançar entre 40 e 60 km/h; o alerta é válido entre 10h15 deste domingo até às 11h de segunda-feira (18)

Publicado em 17 de Novembro de 2024 às 11:11

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

17 nov 2024 às 11:11
Área do Espírito Santo que está sob alerta emitido pelo Inmet
Área do Espírito Santo que está sob alerta emitido pelo Inmet Crédito: Reprodução Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste domingo (17), um alerta amarelo de chuvas para 60 municípios do Espírito Santo — o alerta amarelo é o terceiro na classificação de grau de severidade. Nas áreas afetadas é possível que os ventos cheguem a 60km/h e as chuvas atinjam os 50mm/dia. O alerta é válido entre 10h15 deste domingo até às 11h de segunda-feira (18).
Nas cidades afetadas (veja lista abaixo), as chuvas devem ficar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e os ventos intensos podem alcançar entre 40 e 60 km/h. O instituto classificou como baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
O Inmet recomenda que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores — pois há leve risco de queda e descargas elétricas — e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, o instituto aconselha que as pessoas evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Mais informações podem ser obtidas com a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193). Veja, abaixo, os municípios que estão sob alerta. 
  1. Afonso Cláudio; 
  2. Água Doce do Norte; 
  3. Águia Branca; 
  4. Alegre; 
  5. Alfredo Chaves; 
  6. Alto Rio Novo; 
  7. Apiacá; 
  8. Aracruz; 
  9. Atílio Vivacqua; 
  10. Baixo Guandu; 
  11. Barra de São Francisco; 
  12. Bom Jesus do Norte; 
  13. Brejetuba; 
  14. Cachoeiro de Itapemirim; 
  15. Cariacica; 
  16. Castelo; 
  17. Colatina; 
  18. Conceição do Castelo; 
  19. Divino de São Lourenço; 
  20. Domingos Martins; 
  21. Dores do Rio Preto; 
  22. Ecoporanga; 
  23. Fundão; 
  24. Governador Lindenberg; 
  25. Guaçuí; 
  26. Guarapari; 
  27. Ibatiba; 
  28. Ibiraçu; 
  29. Ibitirama; 
  30. Irupi; 
  31. Itaguaçu; 
  32. Itarana; 
  33. Iúna; 
  34. Jerônimo Monteiro; 
  35. João Neiva; 
  36. Laranja da Terra; 
  37. Linhares; 
  38. Mantenópolis; 
  39. Marechal Floriano; 
  40. Marilândia; 
  41. Mimoso do Sul; 
  42. Muniz Freire; 
  43. Muqui; 
  44. Nova Venécia; 
  45. Pancas; 
  46. Rio Bananal; 
  47. Rio Novo do Sul; 
  48. Santa Leopoldina; 
  49. Santa Maria de Jetibá; 
  50. Santa Teresa; 
  51. São Domingos do Norte; 
  52. São Gabriel da Palha; 
  53. São José do Calçado; 
  54. São Roque do Canaã; 
  55. Serra; 
  56. Vargem Alta; 
  57. Venda Nova do Imigrante; 
  58. Viana; 
  59. Vila Pavão; 
  60. Vila Valério.

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