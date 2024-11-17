Inmet emite alerta de chuvas e ventos intensos para 60 municípios do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste domingo (17), um alerta amarelo de chuvas para 60 municípios do Espírito Santo — o alerta amarelo é o terceiro na classificação de grau de severidade. Nas áreas afetadas é possível que os ventos cheguem a 60km/h e as chuvas atinjam os 50mm/dia. O alerta é válido entre 10h15 deste domingo até às 11h de segunda-feira (18).
Nas cidades afetadas (veja lista abaixo), as chuvas devem ficar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e os ventos intensos podem alcançar entre 40 e 60 km/h. O instituto classificou como baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
O Inmet recomenda que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores — pois há leve risco de queda e descargas elétricas — e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, o instituto aconselha que as pessoas evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Mais informações podem ser obtidas com a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193). Veja, abaixo, os municípios que estão sob alerta.
- Afonso Cláudio;
- Água Doce do Norte;
- Águia Branca;
- Alegre;
- Alfredo Chaves;
- Alto Rio Novo;
- Apiacá;
- Aracruz;
- Atílio Vivacqua;
- Baixo Guandu;
- Barra de São Francisco;
- Bom Jesus do Norte;
- Brejetuba;
- Cachoeiro de Itapemirim;
- Cariacica;
- Castelo;
- Colatina;
- Conceição do Castelo;
- Divino de São Lourenço;
- Domingos Martins;
- Dores do Rio Preto;
- Ecoporanga;
- Fundão;
- Governador Lindenberg;
- Guaçuí;
- Guarapari;
- Ibatiba;
- Ibiraçu;
- Ibitirama;
- Irupi;
- Itaguaçu;
- Itarana;
- Iúna;
- Jerônimo Monteiro;
- João Neiva;
- Laranja da Terra;
- Linhares;
- Mantenópolis;
- Marechal Floriano;
- Marilândia;
- Mimoso do Sul;
- Muniz Freire;
- Muqui;
- Nova Venécia;
- Pancas;
- Rio Bananal;
- Rio Novo do Sul;
- Santa Leopoldina;
- Santa Maria de Jetibá;
- Santa Teresa;
- São Domingos do Norte;
- São Gabriel da Palha;
- São José do Calçado;
- São Roque do Canaã;
- Serra;
- Vargem Alta;
- Venda Nova do Imigrante;
- Viana;
- Vila Pavão;
- Vila Valério.