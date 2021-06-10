Inmet alerta para chuvas intensas em 42 municípios do Espírito Santo

O dia começou chuvoso na Grande Vitória e em diversas regiões do Espírito Santo nesta quinta-feira (10) e a previsão é de que continue assim. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta, válido até as 11h desta sexta-feira (11), de chuvas intensas com perigo potencial para 42 municípios do Estado capixaba. São eles:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus Do Norte
- Cachoeiro De Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição Do Castelo
- Divino De São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores Do Rio Preto
- Fundão
- Guarapari
- Guaçuí
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Itapemirim
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso Do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo Do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria De Jetibá
- Santa Teresa
- Serra
- São José Do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova Do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
Segundo o instituto, há previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos, de até 60 quilômetros por hora.
Há, ainda, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O instituto instrui que:
- Em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenham mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).