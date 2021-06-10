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Com perigo potencial

Inmet alerta para chuvas intensas em 42 municípios do Espírito Santo

Segundo o instituto, há previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos, de até 60 quilômetros por hora
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

10 jun 2021 às 14:58

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 14:58

Chuva em Vitória surpreende capixabas nesta segunda-feira (19)
Chuva em Vitória surpreende capixabas nesta segunda-feira (19) Crédito: Vitor Jubini
O dia começou chuvoso na Grande Vitória e em diversas regiões do Espírito Santo nesta quinta-feira (10) e a previsão é de que continue assim. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta, válido até as 11h desta sexta-feira (11), de chuvas intensas com perigo potencial para 42 municípios do Estado capixaba. São eles:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Aracruz
  7. Atílio Vivacqua
  8. Bom Jesus Do Norte
  9. Cachoeiro De Itapemirim
  10. Cariacica
  11. Castelo
  12. Conceição Do Castelo
  13. Divino De São Lourenço
  14. Domingos Martins
  15. Dores Do Rio Preto
  16. Fundão
  17. Guarapari
  18. Guaçuí
  19. Ibiraçu
  20. Ibitirama
  21. Iconha
  22. Itapemirim
  23. Jerônimo Monteiro
  24. João Neiva
  25. Marataízes
  26. Marechal Floriano
  27. Mimoso Do Sul
  28. Muniz Freire
  29. Muqui
  30. Piúma
  31. Presidente Kennedy
  32. Rio Novo Do Sul
  33. Santa Leopoldina
  34. Santa Maria De Jetibá
  35. Santa Teresa
  36. Serra
  37. São José Do Calçado
  38. Vargem Alta
  39. Venda Nova Do Imigrante
  40. Viana
  41. Vila Velha
  42. Vitória
Segundo o instituto, há previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos, de até 60 quilômetros por hora.
Há, ainda, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O instituto instrui que:
  • Em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Obtenham mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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