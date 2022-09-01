Frio continua neste fim de semana? Veja como fica o tempo no ES

Semanas finais do inverno terminam com frio no Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros

Os capixabas estão sentindo os impactos das temperaturas mais baixas registradas no Espírito Santo nesta reta final do inverno, mas será que o frio vai continuar neste fim de semana?

sexta-feira (2) ainda haverá um pouco de chuva rápida, entre a madrugada e a manhã, na metade norte capixaba e o tempo fica aberto nas demais regiões, mas as temperaturas seguem amenas, entre 15 °C e 26 °C na Grande Vitória. Na Região Serrana, os termômetros ficam entre 10 °C e 24 °C, na Região Norte entre 15 °C e 27 °C e no Sul capixaba de 12 °C a 25 °C. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , nestaainda haverá um pouco de chuva rápida, entre a madrugada e a manhã, na metade norte capixaba e o tempo fica aberto nas demais regiões, mas as temperaturas seguem amenas, entre 15 °C e 26 °C na Grande Vitória. Na Região Serrana, os termômetros ficam entre 10 °C e 24 °C, na Região Norte entre 15 °C e 27 °C e no Sul capixaba de 12 °C a 25 °C.

O sábado (3) será de elevação das temperaturas, com o céu sem muitas nuvens, devido à atuação de um sistema de alta pressão. Na Grande Vitória e na Região Serrana, a máxima chega aos 29 °C. Já na Região Sul e no Norte capixaba, os termômetros chegam a 31 °C e 30 °C, respectivamente.