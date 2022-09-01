Frio continua neste fim de semana? Veja como fica o tempo no ES

Os capixabas estão sentindo os impactos das temperaturas mais baixas registradas no Espírito Santo nesta reta final do inverno, mas será que o frio vai continuar neste fim de semana?
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), nesta sexta-feira (2) ainda haverá um pouco de chuva rápida, entre a madrugada e a manhã, na metade norte capixaba e o tempo fica aberto nas demais regiões, mas as temperaturas seguem amenas, entre 15 °C e 26 °C na Grande Vitória. Na Região Serrana, os termômetros ficam entre 10 °C e 24 °C, na Região Norte entre 15 °C e 27 °C e no Sul capixaba de 12 °C a 25 °C.
O sábado (3) será de elevação das temperaturas, com o céu sem muitas nuvens, devido à atuação de um sistema de alta pressão. Na Grande Vitória e na Região Serrana, a máxima chega aos 29 °C. Já na Região Sul e no Norte capixaba, os termômetros chegam a 31 °C e 30 °C, respectivamente.
No domingo (4), o sol continua, mas as nuvens aumentam, devido à passagem de uma frente fria pelo litoral capixaba. Pode chover rápido no começo do dia, no Litoral da Região Norte. Nas demais regiões não chove. As temperaturas terão pequena queda no período da tarde, na Região Sul, Serrana e Grande Vitória.