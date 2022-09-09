Fim de semana deve ser de sol com temperaturas acima dos 30 °C no ES

Amanhecer no Píer de Iemanjá, na Praia de Camburi, Vitória Crédito: Vitor Jubini

A frente fria que trouxe frio e chuva ao Espírito Santo, deixando o tempo mais fechado, se afastou e a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) para este fim de semana é de sol, com elevação das temperaturas.

Esta sexta-feira (9) será de tempo estável, o sol predomina e não há expectativa de chuva. As temperaturas aumentam em todas as regiões, podendo chegar a 31 °C na Região Norte e na Grande Vitória. Já na Região Sul, a máxima pode atingir os 34 °C.

O vento sopra com moderada intensidade no Litoral Sul e na Grande Vitória. Em alguns momentos do dia, as rajadas podem ser de forte intensidade.