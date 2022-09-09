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Frente fria se afasta

Fim de semana deve ser de sol com temperaturas acima dos 30 °C no ES

Últimos dias foram marcados por frio e tempo fechado no Espírito Santo, mas, segundo o Incaper, o fim de semana será marcado por sol e calor
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

09 set 2022 às 06:54

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 06:54

Vitória - ES - Amanhecer em Vitória. Píer de Iemanjá em Camburi.
 Amanhecer no Píer de Iemanjá, na Praia de Camburi, Vitória Crédito: Vitor Jubini
A frente fria que trouxe frio e chuva ao Espírito Santo, deixando o tempo mais fechado, se afastou e a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) para este fim de semana é de sol, com elevação das temperaturas.
Esta sexta-feira (9) será de tempo estável, o sol predomina e não há expectativa de chuva. As temperaturas aumentam em todas as regiões, podendo chegar a 31 °C na Região Norte e na Grande Vitória. Já na Região Sul, a máxima pode atingir os 34 °C.
O vento sopra com moderada intensidade no Litoral Sul e na Grande Vitória. Em alguns momentos do dia, as rajadas podem ser de forte intensidade.
O tempo segue estável no sábado (10) e no domingo (11). O sol continua e as temperaturas aumentam em todas as regiões. O vento sopra com moderada intensidade pelo Litoral Sul e na Grande Vitória. Em alguns momentos do dia, as rajadas podem ser de forte intensidade.

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