O último fim de semana de julho vai começar com sol no Espírito Santo, mas a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que o tempo deve fechar a partir de domingo (30), trazendo chuva e diminuição das temperaturas ao Estado.
Na sexta-feira (28), a instabilidade perde força no Espírito Santo e o dia fica com poucas nuvens, sem expectativa de chuva no Estado. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, com possibilidade de rajadas entre o Litoral Sul e o Metropolitano.
A temperatura fica ligeiramente elevada e vai a 31ºC na Grande Vitória; 30ºC na Região Serrana; 28ºC no Sul e no Noroeste; e a 27ºC no Norte.
O sábado (29) seguirá com poucas nuvens na maioria das regiões capixabas, por causa do ar seco associado a um sistema de alta pressão. A partir do fim da tarde, áreas de instabilidade provocam pancadas de chuvas com trovoadas na Região Sul e em parte da Região Serrana.
Não chove nas demais áreas do Estado e o vento sopra com moderada intensidade no trecho litorâneo. A temperatura cai um pouco e chega a 28ºC na Grande Vitória; 26ºC na Região Serrana; 28ºC no Sul; 29ºC no Noroeste; e a 27ºC no Norte.
No domingo (30), a umidade trazida pelos ventos costeiros aumenta a instabilidade no Estado e há previsão de chuva paras as regiões Sul, Serrana, Grande Vitória, Norte e Noroeste. O vento sopra com moderada intensidade no trecho litorâneo.
A temperatura segue em queda e chega a 25ºC na Grande Vitória e no Norte ; 24ºC na Região Serrana e no Sul; e a 27ºC no Noroeste.
Fim de semana começa com sol, mas deve terminar com chuva em todo o ES