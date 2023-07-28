Confira

Fim de semana começa com sol, mas deve terminar com chuva em todo o ES

Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) aponta que o tempo deve fechar a partir de domingo (30)
Vinicius Zagoto

Publicado em 

28 jul 2023 às 09:07

Sábado de carnaval na Guarderia
Dia ensolarado e quase sem nuvens na Praia Guarderia, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
O último fim de semana de julho vai começar com sol no Espírito Santo, mas a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que o tempo deve fechar a partir de domingo (30), trazendo chuva e diminuição das temperaturas ao Estado.
Na sexta-feira (28), a instabilidade perde força no Espírito Santo e o dia fica com poucas nuvens, sem expectativa de chuva no Estado. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, com possibilidade de rajadas entre o Litoral Sul e o Metropolitano.
A temperatura fica ligeiramente elevada e vai a 31ºC na Grande Vitória; 30ºC na Região Serrana; 28ºC no Sul e no Noroeste; e a 27ºC no Norte.
O sábado (29) seguirá com poucas nuvens na maioria das regiões capixabas, por causa do ar seco associado a um sistema de alta pressão. A partir do fim da tarde, áreas de instabilidade provocam pancadas de chuvas com trovoadas na Região Sul e em parte da Região Serrana.
Não chove nas demais áreas do Estado e o vento sopra com moderada intensidade no trecho litorâneo. A temperatura cai um pouco e chega a 28ºC na Grande Vitória; 26ºC na Região Serrana; 28ºC no Sul; 29ºC no Noroeste; e a 27ºC no Norte.
No domingo (30), a umidade trazida pelos ventos costeiros aumenta a instabilidade no Estado e há previsão de chuva paras as regiões Sul, Serrana, Grande Vitória, Norte e Noroeste. O vento sopra com moderada intensidade no trecho litorâneo.
A temperatura segue em queda e chega a 25ºC na Grande Vitória e no Norte ; 24ºC na Região Serrana e no Sul; e a 27ºC no Noroeste.
Tópicos Relacionados

Clima espírito santo Grande Vitória Praia da Guarderia
Recomendado para você

Imagem de destaque
BR 101 será interditada em Anchieta para detonação de rochas nesta quinta-feira (16)
Delegacia de Itapemirim, onde caso é investigado
Homem é preso após agredir a própria irmã em Itapemirim
Imagem de destaque
Morre segunda vítima de acidente entre veículos de prefeituras no ES

