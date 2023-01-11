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Previsão

Espírito Santo recebe dois alertas de chuvas intensas; veja cidades

Tempo pode permanecer fechado até a manhã desta quinta-feira (12); em alguns municípios, ventos podem chegar a 100 km/h
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

11 jan 2023 às 15:28

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 15:28

Chuva no Centro Histórico de Vitória
Chuvas podem atingir diversas cidades do Espírito Santo até quinta-feira (12) Crédito: Fernando Madeira
Espírito Santo recebeu dois alertas de chuvas intensas no início da manhã desta quarta-feira (11). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), eles são válidos até as 10h desta quinta-feira (12).
O primeiro alerta disparado foi o laranja, que indica perigo. Em 25 cidades, a chuva pode chegar a 100 mm/dia, com ventos de até 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Veja a lista dos municípios:
  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Atílio Vivácqua
  4. Bom Jesus do Norte
  5. Cachoeiro de Itapemirim
  6. Castelo
  7. Conceição do Castelo
  8. Divino de São Lourenço
  9. Dores do Rio Preto
  10. Guaçuí
  11. Ibatiba
  12. Ibitirama
  13. Irupi
  14. Itapemirim
  15. Iúna
  16. Jerônimo Monteiro
  17. Marataízes
  18. Mimoso do Sul
  19. Muniz Freire
  20. Muqui
  21. Piúma
  22. Presidente Kennedy
  23. Rio Novo do Sul
  24. São José do Calçado
  25. Vargem Alta
O segundo alerta emitido nesta quarta-feira (11) é o amarelo, que indica perigo potencial. Ele também tem validade até as 10h desta quinta-feira (12) para 55 cidades – incluindo as da Grande Vitória.
Nessas regiões, segundo o instituto, as chuvas podem chegar a 50 mm/dia, com ventos de até 60 km/h. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo. Veja a lista dos municípios:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Anchieta
  7. Aracruz
  8. Baixo Guandu
  9. Barra de São Francisco
  10. Brejetuba
  11. Cachoeiro de Itapemirim
  12. Cariacica
  13. Castelo
  14. Colatina
  15. Conceição do Castelo
  16. Domingos Martins
  17. Ecoporanga
  18. Fundão
  19. Governador Lindenberg
  20. Guarapari
  21. Ibatiba
  22. Ibiraçu
  23. Iconha
  24. Itaguaçu
  25. Itapemirim
  26. Itarana
  27. Iúna
  28. João Neiva
  29. Laranja da Terra
  30. Linhares
  31. Mantenópolis
  32. Marechal Floriano
  33. Marilândia
  34. Muniz Freire
  35. Nova Venécia
  36. Pancas
  37. Piúma
  38. Rio Bananal
  39. Rio Novo do Sul
  40. Santa Leopoldina
  41. Santa Maria de Jetibá
  42. Santa Teresa
  43. São Domingos do Norte
  44. São Gabriel da Palha
  45. São Mateus
  46. São Roque do Canaã
  47. Serra
  48. Sooretama
  49. Vargem Alta
  50. Venda Nova do Imigrante
  51. Viana
  52. Vila Pavão
  53. Vila Valério
  54. Vila Velha
  55. Vitória

Instruções do Inmet

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas;
- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).

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