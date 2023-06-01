Previsão do Inmet

Espírito Santo recebe alerta amarelo para ventos costeiros

Aviso teve início às 9h30 desta quinta-feira (1°) e vai até 6h de sexta (2); 15 cidades podem ser afetadas
Júlia Afonso

Publicado em 01 de Junho de 2023 às 15:18

Chuva e frio em Vitória
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 15 cidades do Estado podem ser afetadas pelos ventos Crédito: Vitor Jubini
Todo o litoral do Espírito Santo recebeu um alerta amarelo — que indica perigo potencial — para ventos costeiros. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) teve início às 9h30 desta quinta-feira (1º) e vai até 6h de sexta (2).
Os riscos potenciais, segundo o instituto, são de intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla.
Ainda de acordo com o Inmet, 15 cidades podem ser afetadas. São elas:
  1. Anchieta 
  2. Aracruz 
  3. Conceição da Barra 
  4. Fundão 
  5. Guarapari 
  6. Itapemirim 
  7. Jaguaré 
  8. Linhares 
  9. Marataízes 
  10. Piúma 
  11. Presidente Kennedy 
  12. São Mateus 
  13. Serra 
  14. Vila Velha 
  15. Vitória

