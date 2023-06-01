Espírito Santo recebe alerta amarelo para ventos costeiros

Todo o litoral do Espírito Santo recebeu um alerta amarelo — que indica perigo potencial — para ventos costeiros. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) teve início às 9h30 desta quinta-feira (1º) e vai até 6h de sexta (2).
Os riscos potenciais, segundo o instituto, são de intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla.
Ainda de acordo com o Inmet, 15 cidades podem ser afetadas. São elas:
- Anchieta
- Aracruz
- Conceição da Barra
- Fundão
- Guarapari
- Itapemirim
- Jaguaré
- Linhares
- Marataízes
- Piúma
- Presidente Kennedy
- São Mateus
- Serra
- Vila Velha
- Vitória