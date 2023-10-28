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Previsão do tempo

Espírito Santo recebe alerta amarelo de chuvas intensas; veja cidades

Aviso emitido por instituto neste sábado (28) tem validade até a manhã de domingo (29)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

28 out 2023 às 15:47

Publicado em 28 de Outubro de 2023 às 15:47

Chuva na Grande Vitória
Chuvas intensas podem atingir 74 cidades capixabas durante o final de semana Crédito: Fernando Madeira
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo (que indica perigo potencial) para chuvas intensas em boa parte do território capixaba. O aviso, que começou na manhã deste sábado (28), é válido até 10h de domingo (29).
Ao todo, segundo o instituto, 74 cidades do Espírito Santo podem registrar chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo.
Veja abaixo quais cidades receberam o alerta:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivacqua
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Boa Esperança
  14. Bom Jesus do Norte
  15. Brejetuba
  16. Cachoeiro de Itapemirim
  17. Cariacica
  18. Castelo
  19. Colatina
  20. Conceição do Castelo
  21. Divino de São Lourenço
  22. Domingos Martins
  23. Dores do Rio Preto
  24. Ecoporanga
  25. Fundão
  26. Governador Lindenberg
  27. Guaçuí
  28. Guarapari
  29. Ibatiba
  30. Ibiraçu
  31. Ibitirama
  32. Iconha
  33. Irupi
  34. Itaguaçu
  35. Itapemirim
  36. Itarana
  37. Iúna
  38. Jaguaré
  39. Jerônimo Monteiro
  40. João Neiva
  41. Laranja da Terra
  42. Linhares
  43. Mantenópolis
  44. Marataízes
  45. Marechal Floriano
  46. Marilândia
  47. Mimoso do Sul
  48. Muniz Freire
  49. Muqui
  50. Nova Venécia
  51. Pancas
  52. Pinheiros
  53. Piúma
  54. Ponto Belo
  55. Presidente Kennedy
  56. Rio Bananal
  57. Rio Novo do Sul
  58. Santa Leopoldina
  59. Santa Maria de Jetibá
  60. Santa Teresa
  61. São Domingos do Norte
  62. São Gabriel da Palha
  63. São José do Calçado
  64. São Mateus
  65. São Roque do Canaã
  66. Serra
  67. Sooretama
  68. Vargem Alta
  69. Venda Nova do Imigrante
  70. Viana
  71. Vila Pavão
  72. Vila Valério
  73. Vila Velha
  74. Vitória

Orientações do Inmet

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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