ES vai ter fim de semana marcado por chuva, sol e calorão

Tempo chuvoso na praia da Guarderia, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Nesta sexta-feira (17), a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva no Estado, sendo mais frequente no trecho litorâneo, durante a manhã. Nas demais áreas, a chuva ocorre de maneira mais esparsa no decorrer do dia.

Para o sábado (18), a previsão é que essa umidade continue e ainda provoque chuvas rápidas ao longo do dia por todas as regiões.

Por fim, o domingo (19) pode ter chuva na Região Nordeste em alguns momentos do dia. De tarde, as precipitações atingem o restante do Estado. As únicas áreas com sol e sem previsão de tempo instável são a Grande Vitória e o Litoral Sul.

Temperaturas

Sábado (18)

Sul: 22 ºC a 35 ºC



Norte: 23 ºC a 32 ºC

Serrana: 15 ºC a 29 ºC

Grande Vitória: 23 ºC a 32 ºC