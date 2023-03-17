ES vai ter fim de semana marcado por chuva, sol e calorão

Os últimos dias foram marcados por calor e chuvas fracas em diversos pontos do Espírito Santo. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) para este fim de semana é que continue assim, com exceção de domingo (19), quando o tempo volta a ficar estável em algumas localidades.
Nesta sexta-feira (17), a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva no Estado, sendo mais frequente no trecho litorâneo, durante a manhã. Nas demais áreas, a chuva ocorre de maneira mais esparsa no decorrer do dia.
Para o sábado (18), a previsão é que essa umidade continue e ainda provoque chuvas rápidas ao longo do dia por todas as regiões.
Por fim, o domingo (19) pode ter chuva na Região Nordeste em alguns momentos do dia. De tarde, as precipitações atingem o restante do Estado. As únicas áreas com sol e sem previsão de tempo instável são a Grande Vitória e o Litoral Sul.
Temperaturas
- Sábado (18)
- Sul: 22 ºC a 35 ºC
- Norte: 23 ºC a 32 ºC
- Serrana: 15 ºC a 29 ºC
- Grande Vitória: 23 ºC a 32 ºC
- Domingo (19)
- Sul: 22 ºC a 36 ºC
- Norte: 23 ºC a 33 ºC
- Serrana: 14 ºC a 31 ºC
- Grande Vitória: 23 ºC a 33 ºC