Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tempo instável

ES vai ter fim de semana marcado por chuva, sol e calorão

Últimos dias foram marcados por instabilidade no Estado, devido ao tempo abafado somada a umidade trazida por ventos costeiros

Publicado em 17 de Março de 2023 às 10:55

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

17 mar 2023 às 10:55
Tempo chuvoso na praia da Guarderia, em Vitória
Tempo chuvoso na praia da Guarderia, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Os últimos dias foram marcados por calor e chuvas fracas em diversos pontos do Espírito Santo. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) para este fim de semana é que continue assim, com exceção de domingo (19), quando o tempo volta a ficar estável em algumas localidades.
Nesta sexta-feira (17), a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva no Estado, sendo mais frequente no trecho litorâneo, durante a manhã. Nas demais áreas, a chuva ocorre de maneira mais esparsa no decorrer do dia.
Para o sábado (18), a previsão é que essa umidade continue e ainda provoque chuvas rápidas ao longo do dia por todas as regiões.
Por fim, o domingo (19) pode ter chuva na Região Nordeste em alguns momentos do dia. De tarde, as precipitações atingem o restante do Estado. As únicas áreas com sol e sem previsão de tempo instável são a Grande Vitória e o Litoral Sul.

Temperaturas

  • Sábado (18)
  • Sul: 22 ºC a 35 ºC
  • Norte:  23 ºC a 32 ºC
  • Serrana: 15 ºC a 29 ºC
  • Grande Vitória:  23 ºC a 32 ºC
  • Domingo (19)
  • Sul: 22 ºC a 36 ºC
  • Norte:  23 ºC a 33 ºC
  • Serrana: 14 ºC a  31 ºC
  • Grande Vitória:  23 ºC a 33 ºC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Grande Vitória Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Orquestra homenageia Raul Seixas em noite especial em Vitória
Arnaldinho Borgo e Ricardo Ferraço
Arnaldinho Borgo: "Vamos ajudar Ricardo a ganhar a eleição"
A atriz Erika Januza ficou internada por conta de um infecção
Pielonefrite é grave? Conheça as causas da infecção da atriz Erika Januza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados