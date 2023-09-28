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Tempo virou

ES tem queda de temperatura e recebe alertas de tempestade e granizo

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Espírito Santo está no radar de quatro alertas, todos indicando queda nas temperaturas e riscos de chuva
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

28 set 2023 às 11:01

Publicado em 28 de Setembro de 2023 às 11:01

Inmet emite quatro alertas para o Espírito Santo
Inmet emite quatro alertas para o Espírito Santo Crédito: Reprodução | Inmet
Após dias de calor neste começo de primavera, o tempo virou no Espírito Santo e o capixaba viu o céu aberto ficar nublado, com clima ameno e risco de tempestade. A mudança nas condições climáticas tem relação com uma frente fria que chegou ao Estado nesta quinta-feira (28). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o território capixaba está no radar de quatro alertas – todos eles no mesmo sentido: cai a temperatura e aumenta a chance de chuva.
Os quatro alertas foram emitidos em horários diferentes e abrangem regiões diferentes do Espírito Santo. Todos são válidos até a manhã de sexta-feira (29). Há risco de queda na temperatura e de chover até 50 mm em um dia, com ventos de até 60 km/h e risco de queda de granizo.
Os alertas emitidos pelo Inmet refletem as condições do tempo no Estado nesta quinta (28). Na sexta (29), a previsão é de tempo nublado em todo o Espírito Santo, com chance de chuva na região Norte.

CONFIRA OS ALERTAS

Queda de temperatura no Sul do Estado e em parte da Grande Vitória

O Inmet publicou um alerta de declínio de temperatura válido para as regiões Sul, Serrana e parte da Grande Vitória. A previsão é que a temperatura caia entre 3 ºC e 5 ºC durante esta quinta (28).
As cidades citadas pelo alerta: 
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Castelo
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guaçuí
  16. Guarapari
  17. Ibatiba
  18. Ibitirama
  19. Iconha
  20. Irupi
  21. Itapemirim
  22. Iúna
  23. Jerônimo Monteiro
  24. Marataízes
  25. Marechal Floriano
  26. Mimoso do Sul
  27. Muniz Freire
  28. Muqui
  29. Piúma
  30. Presidente Kennedy
  31. Rio Novo do Sul
  32. Santa Maria de Jetibá
  33. São José do Calçado
  34. Vargem Alta
  35. Venda Nova do Imigrante
  36. Viana
  37. Vila Velha

Alerta de tempestade em quase todo o Espírito Santo

Um outro alerta, também emitido pelo Inmet, chama atenção para o risco de tempestade, com até 50 mm de chuva e ventos que podem chegar a 60 km/h. Há risco de queda de granizo, estragos em plantações e alagamentos.
As cidades citadas pelo alerta:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Aracruz
  9. Atílio Vivacqua
  10. Baixo Guandu
  11. Barra de São Francisco
  12. Brejetuba
  13. Cachoeiro de Itapemirim
  14. Cariacica
  15. Castelo
  16. Colatina
  17. Conceição do Castelo
  18. Divino de São Lourenço
  19. Domingos Martins
  20. Dores do Rio Preto
  21. Ecoporanga
  22. Fundão
  23. Governador Lindenberg
  24. Guaçuí
  25. Guarapari
  26. Ibatiba
  27. Ibiraçu
  28. Ibitirama
  29. Iconha
  30. Irupi
  31. Itaguaçu
  32. Itapemirim
  33. Itarana
  34.  Iúna
  35. Jerônimo Monteiro
  36. João Neiva
  37. Laranja da Terra
  38. Linhares
  39. Mantenópolis
  40. Marataízes
  41. Marechal Floriano
  42. Marilândia
  43. Mimoso do Sul
  44. Muniz Freire
  45. Muqui
  46. Nova Venécia
  47. Pancas
  48. Piúma
  49. Presidente Kennedy
  50.  Rio Bananal
  51. Rio Novo do Sul
  52. Santa Leopoldina
  53. Santa Maria de Jetibá
  54. Santa Teresa
  55. São Domingos do Norte
  56. São Gabriel da Palha
  57. São José do Calçado
  58.  São Roque do Canaã
  59. Serra
  60. Vargem Alta
  61. Venda Nova do Imigrante
  62.  Viana
  63. Vila Velha
  64. Vitória

Chuvas intensas no extremo Sul do ES

Além do declínio de temperatura, parte da região Sul também recebeu um alerta para chuvas intensas. A chuva pode chegar a 50 mm/dia e os ventos, a 60 km/h. Há risco de alagamentos e descargas elétricas.
As cidades citadas pelo alerta:
  1. Apiacá
  2. Bom Jesus do Norte
  3. Guaçuí
  4. Mimoso do Sul
  5. Muqui
  6. Presidente Kennedy
  7. São José do Calçado

Ventos costeiros em todo o litoral do ES

O último alerta emitido pelo Inmet, publicado por volta das 10h desta quinta-feira (28), chama atenção para a intensificação dos ventos nas regiões litorâneas. O alerta abrange todo o litoral capixaba, de Itaúnas a Presidente Kennedy, e é válido até as 10h de sexta-feira (29). Alguns municípios do interior do Estado também estão listados no alerta. 
As cidades citadas pelo alerta:
  1. Alfredo Chaves
  2. Anchieta
  3. Aracruz
  4.  Atílio Vivacqua
  5.  Cachoeiro de Itapemirim
  6. Cariacica
  7. Colatina
  8. Conceição da Barra 
  9. Domingos Martins
  10. Fundão
  11. Guarapari
  12. Ibiraçu
  13.  Iconha
  14. Itapemirim
  15. Jaguaré
  16.  João Neiva
  17. Linhares
  18. Marataízes
  19. Marechal Floriano
  20. Marilândia
  21. Mimoso do Sul
  22. Pedro Canário
  23. Pinheiros
  24. Piúma
  25. Presidente Kennedy
  26. Rio Bananal
  27. Rio Novo do Sul
  28. Santa Leopoldina
  29. Santa Maria de Jetibá
  30. Santa Teresa
  31. São Mateus
  32. São Roque do Canaã
  33. Serra
  34. Sooretama
  35. Vargem Alta
  36. Viana
  37. Vila Velha
  38. Vitória

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