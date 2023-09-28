ES tem queda de temperatura e recebe alertas de tempestade e granizo

Inmet emite quatro alertas para o Espírito Santo Crédito: Reprodução | Inmet

Após dias de calor neste começo de primavera, o tempo virou no Espírito Santo e o capixaba viu o céu aberto ficar nublado, com clima ameno e risco de tempestade. A mudança nas condições climáticas tem relação com uma frente fria que chegou ao Estado nesta quinta-feira (28). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) , o território capixaba está no radar de quatro alertas – todos eles no mesmo sentido: cai a temperatura e aumenta a chance de chuva.

Os quatro alertas foram emitidos em horários diferentes e abrangem regiões diferentes do Espírito Santo. Todos são válidos até a manhã de sexta-feira (29). Há risco de queda na temperatura e de chover até 50 mm em um dia, com ventos de até 60 km/h e risco de queda de granizo.

Os alertas emitidos pelo Inmet refletem as condições do tempo no Estado nesta quinta (28). Na sexta (29), a previsão é de tempo nublado em todo o Espírito Santo, com chance de chuva na região Norte.

CONFIRA OS ALERTAS

Queda de temperatura no Sul do Estado e em parte da Grande Vitória

O Inmet publicou um alerta de declínio de temperatura válido para as regiões Sul, Serrana e parte da Grande Vitória. A previsão é que a temperatura caia entre 3 ºC e 5 ºC durante esta quinta (28).

As cidades citadas pelo alerta:

Afonso Cláudio Alegre Alfredo Chaves Anchieta Apiacá Atílio Vivacqua Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Castelo Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibitirama Iconha Irupi Itapemirim Iúna Jerônimo Monteiro Marataízes Marechal Floriano Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul Santa Maria de Jetibá São José do Calçado Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Velha

Alerta de tempestade em quase todo o Espírito Santo

Um outro alerta, também emitido pelo Inmet, chama atenção para o risco de tempestade, com até 50 mm de chuva e ventos que podem chegar a 60 km/h. Há risco de queda de granizo, estragos em plantações e alagamentos.

As cidades citadas pelo alerta:

Afonso Cláudio Água Doce do Norte Águia Branca Alegre Alfredo Chaves Alto Rio Novo Anchieta Aracruz Atílio Vivacqua Baixo Guandu Barra de São Francisco Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Colatina Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Ecoporanga Fundão Governador Lindenberg Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibiraçu Ibitirama Iconha Irupi Itaguaçu Itapemirim Itarana Iúna Jerônimo Monteiro João Neiva Laranja da Terra Linhares Mantenópolis Marataízes Marechal Floriano Marilândia Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Nova Venécia Pancas Piúma Presidente Kennedy Rio Bananal Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São José do Calçado São Roque do Canaã Serra Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Velha Vitória

Chuvas intensas no extremo Sul do ES

Além do declínio de temperatura, parte da região Sul também recebeu um alerta para chuvas intensas. A chuva pode chegar a 50 mm/dia e os ventos, a 60 km/h. Há risco de alagamentos e descargas elétricas.

As cidades citadas pelo alerta:

Apiacá Bom Jesus do Norte Guaçuí Mimoso do Sul Muqui Presidente Kennedy São José do Calçado



Ventos costeiros em todo o litoral do ES

O último alerta emitido pelo Inmet, publicado por volta das 10h desta quinta-feira (28), chama atenção para a intensificação dos ventos nas regiões litorâneas. O alerta abrange todo o litoral capixaba, de Itaúnas a Presidente Kennedy, e é válido até as 10h de sexta-feira (29). Alguns municípios do interior do Estado também estão listados no alerta.