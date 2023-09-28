ES tem queda de temperatura e recebe alertas de tempestade e granizo

Após dias de calor neste começo de primavera, o tempo virou no Espírito Santo e o capixaba viu o céu aberto ficar nublado, com clima ameno e risco de tempestade. A mudança nas condições climáticas tem relação com uma frente fria que chegou ao Estado nesta quinta-feira (28). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o território capixaba está no radar de quatro alertas – todos eles no mesmo sentido: cai a temperatura e aumenta a chance de chuva.
Os quatro alertas foram emitidos em horários diferentes e abrangem regiões diferentes do Espírito Santo. Todos são válidos até a manhã de sexta-feira (29). Há risco de queda na temperatura e de chover até 50 mm em um dia, com ventos de até 60 km/h e risco de queda de granizo.
Os alertas emitidos pelo Inmet refletem as condições do tempo no Estado nesta quinta (28). Na sexta (29), a previsão é de tempo nublado em todo o Espírito Santo, com chance de chuva na região Norte.
CONFIRA OS ALERTAS
Queda de temperatura no Sul do Estado e em parte da Grande Vitória
O Inmet publicou um alerta de declínio de temperatura válido para as regiões Sul, Serrana e parte da Grande Vitória. A previsão é que a temperatura caia entre 3 ºC e 5 ºC durante esta quinta (28).
As cidades citadas pelo alerta:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
Alerta de tempestade em quase todo o Espírito Santo
Um outro alerta, também emitido pelo Inmet, chama atenção para o risco de tempestade, com até 50 mm de chuva e ventos que podem chegar a 60 km/h. Há risco de queda de granizo, estragos em plantações e alagamentos.
As cidades citadas pelo alerta:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
Chuvas intensas no extremo Sul do ES
Além do declínio de temperatura, parte da região Sul também recebeu um alerta para chuvas intensas. A chuva pode chegar a 50 mm/dia e os ventos, a 60 km/h. Há risco de alagamentos e descargas elétricas.
As cidades citadas pelo alerta:
- Apiacá
- Bom Jesus do Norte
- Guaçuí
- Mimoso do Sul
- Muqui
- Presidente Kennedy
- São José do Calçado
Ventos costeiros em todo o litoral do ES
O último alerta emitido pelo Inmet, publicado por volta das 10h desta quinta-feira (28), chama atenção para a intensificação dos ventos nas regiões litorâneas. O alerta abrange todo o litoral capixaba, de Itaúnas a Presidente Kennedy, e é válido até as 10h de sexta-feira (29). Alguns municípios do interior do Estado também estão listados no alerta.
As cidades citadas pelo alerta:
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Colatina
- Conceição da Barra
- Domingos Martins
- Fundão
- Guarapari
- Ibiraçu
- Iconha
- Itapemirim
- Jaguaré
- João Neiva
- Linhares
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Viana
- Vila Velha
- Vitória