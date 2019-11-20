ES tem novo alerta de chuvas intensas com raios e vendavais

O aviso meteorológico do Inpe serve para todos os municípios capixabas, que "devem se proteger de eventuais impactos decorrentes do tempo severo". A previsão é de que ocorram chuvas locais fortes, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de ventos pontuais.
Já o alerta emitido pelo Inmet destaca o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, em decorrência do volume de chuva previsto, que pode variar de 30 mm a 100 mm. Ao todo, 68 cidades capixabas estão na área de abrangência do aviso (veja lista no fim desta matéria).
RISCO DE DESLIZAMENTOS CONTINUA
De acordo com o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros, há previsão de que o tempo fique mais estável a partir desta sexta-feira (22). No entanto, apesar da tranquilidade aparente que a ausência de chuvas pode gerar, a situação permanecerá delicada por causa da água acumulada.
"Não traz alívio para nós. Ficaremos em estado de alerta porque o solo já está bastante encharcado e, mesmo após o período de chuvas, pode acontecer alguma situação de deslizamento de terra ou desprendimento de bloco rochoso"
MAIS DE 1.800 DESALOJADOS E DESABRIGADOS
No final da tarde desta quinta-feira (20), o número de pessoas que precisaram sair de casa em decorrência das chuvas chegou a 1.818 no Espírito Santo. Ao todo, são 1.723 desalojados e 95 desabrigados, em seis municípios do Estado: Viana, Cariacica, Santa Leopoldina, Domingos Martins, Alegre e Vitória.
CIDADES COM ALERTA DE CHUVAS
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra De São Francisco
- Boa Esperança
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guarapari
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso Do Sul
- Montanha
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- Serra
- Sooretama
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória