ES tem novo alerta de chuvas intensas com raios e vendavais

O aviso meteorológico do Inpe serve para todos os municípios capixabas, que "devem se proteger de eventuais impactos decorrentes do tempo severo". A previsão é de que ocorram chuvas locais fortes, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de ventos pontuais.

Já o alerta emitido pelo Inmet destaca o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, em decorrência do volume de chuva previsto, que pode variar de 30 mm a 100 mm. Ao todo, 68 cidades capixabas estão na área de abrangência do aviso (veja lista no fim desta matéria).