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Meteorologia

ES tem novo alerta de chuvas intensas com raios e vendavais

Previsões apontam clima bastante instável até o fim de quinta-feira (21)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 20:40

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 20:40

Há mais chuvas previstas para o Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros
O Espírito Santo recebeu novos alertas de chuvas fortes, com raios e vendavais, válidos até o fim de quinta-feira (21). Os avisos de atenção são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O aviso meteorológico do Inpe serve para todos os municípios capixabas, que "devem se proteger de eventuais impactos decorrentes do tempo severo". A previsão é de que ocorram chuvas locais fortes, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de ventos pontuais.

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Já o alerta emitido pelo Inmet destaca o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, em decorrência do volume de chuva previsto, que pode variar de 30 mm a 100 mm. Ao todo, 68 cidades capixabas estão na área de abrangência do aviso (veja lista no fim desta matéria).

RISCO DE DESLIZAMENTOS CONTINUA

De acordo com o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros, há previsão de que o tempo fique mais estável a partir desta sexta-feira (22). No entanto, apesar da tranquilidade aparente que a ausência de chuvas pode gerar, a situação permanecerá delicada por causa da água acumulada.
> CHUVA NO ES | A cobertura completa
"Não traz alívio para nós. Ficaremos em estado de alerta porque o solo já está bastante encharcado e, mesmo após o período de chuvas, pode acontecer alguma situação de deslizamento de terra ou desprendimento de bloco rochoso"
Tenente-Coronel Carlos Wagner Borges - Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo

MAIS DE 1.800 DESALOJADOS E DESABRIGADOS

No final da tarde desta quinta-feira (20), o número de pessoas que precisaram sair de casa em decorrência das chuvas chegou a 1.818 no Espírito Santo. Ao todo, são 1.723 desalojados e 95 desabrigados, em seis municípios do Estado: VianaCariacicaSanta LeopoldinaDomingos MartinsAlegre e Vitória

CIDADES COM ALERTA DE CHUVAS

  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Afonso Cláudio
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Anchieta
  7. Apiacá
  8. Aracruz
  9. Atílio Vivacqua
  10. Baixo Guandu
  11. Barra De São Francisco
  12. Boa Esperança
  13. Brejetuba
  14. Cachoeiro de Itapemirim
  15. Cariacica
  16. Castelo
  17. Colatina
  18. Conceição do Castelo
  19. Divino de São Lourenço
  20. Domingos Martins
  21. Ecoporanga
  22. Fundão
  23. Governador Lindenberg
  24. Guarapari
  25. Guaçuí
  26. Ibatiba
  27. Ibiraçu
  28. Ibitirama
  29. Iconha
  30. Irupi
  31. Itaguaçu
  32. Itapemirim
  33. Itarana
  34. Iúna
  35. Jaguaré
  36. Jerônimo Monteiro
  37. João Neiva
  38. Laranja da Terra
  39. Linhares
  40. Marechal Floriano
  41. Marilândia
  42. Mimoso Do Sul
  43. Montanha
  44. Muniz Freire
  45. Muqui
  46. Nova Venécia
  47. Pancas
  48. Pinheiros
  49. Ponto Belo
  50. Presidente Kennedy
  51. Rio Bananal
  52. Rio Novo do Sul
  53. Santa Leopoldina
  54. Santa Maria de Jetibá
  55. Santa Teresa
  56. Serra
  57. Sooretama
  58. São Domingos do Norte
  59. São Gabriel da Palha
  60. São Mateus
  61. São Roque do Canaã
  62. Vargem Alta
  63. Venda Nova do Imigrante
  64. Viana
  65. Vila Pavão
  66. Vila Valério
  67. Vila Velha
  68. Vitória

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