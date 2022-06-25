ES tem chegada de frente fria no primeiro fim de semana do inverno

Pedestres tentam se proteger do frio. Av. Reta da Penha, Vitória. Crédito: Rodrigo Gavini

Com temperaturas mais baixas e aumento na nebulosidade, o Espírito Santo deve ter um fim de semana com cara e jeito de inverno. Isso é resultado da passagem de uma frente fria pelo litoral do Sudeste brasileiro. É o primeiro fim de semana desde o fim do outono e a chegada da estação mais fria do ano.

Instituto Climatempo aponta que a previsão é que o sábado (25) seja de sol forte, poucas nuvens e até calor em algumas partes do Brasil. Na Grande Vitória, a máxima não deve ultrapassar os 31 ºC e não há expectativa de chuva.

Mas é durante o sábado que a frente fria avança no oceano, chegando ao Espírito Santo até o início da noite. O vento marítimo ganha força espalhando muita umidade sobre as áreas próximas ao mar do Sul e do Sudeste.

Segundo o Climatempo, o domingo (26) será o dia mais frio do fim de semana, com temperaturas amenas no Espírito Santo.

Sábado deve ser de sol, mas frente fria influencia o domingo no ES Crédito: Divulgação | Incaper