ES tem chegada de frente fria no primeiro fim de semana do inverno

Com temperaturas mais baixas e aumento na nebulosidade, o Espírito Santo deve ter um fim de semana com cara e jeito de inverno. Isso é resultado da passagem de uma frente fria pelo litoral do Sudeste brasileiro. É o primeiro fim de semana desde o fim do outono e a chegada da estação mais fria do ano.
O Instituto Climatempo aponta que a previsão é que o sábado (25) seja de sol forte, poucas nuvens e até calor em algumas partes do Brasil. Na Grande Vitória, a máxima não deve ultrapassar os 31 ºC e não há expectativa de chuva.
Mas é durante o sábado que a frente fria avança no oceano, chegando ao Espírito Santo até o início da noite. O vento marítimo ganha força espalhando muita umidade sobre as áreas próximas ao mar do Sul e do Sudeste.
Segundo o Climatempo, o domingo (26) será o dia mais frio do fim de semana, com temperaturas amenas no Espírito Santo.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), haverá aumento de nuvens, o que poderá provocar chuva rápida e fraca. Não há avisos meteorológicos.
Na Grande Vitória, a máxima está prevista para 28 ºC. Nas regiões Sul e Serrana, a temperatura não deve ultrapassar os 27 ºC.