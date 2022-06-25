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Temperaturas amenas

ES tem chegada de frente fria no primeiro fim de semana do inverno

O sábado (25) tem sol forte e até calor em partes do Estado. O domingo (26) deve sofrer influência de uma frente fria, com queda nas temperaturas e chuva fraca

Publicado em 25 de Junho de 2022 às 11:19

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

25 jun 2022 às 11:19
Frio muda paisagens na Grande Vitória. Pedestre tentam se proteger do frio. Av. Reta da Penha, Vitória.
Pedestres tentam se proteger do frio. Av. Reta da Penha, Vitória. Crédito: Rodrigo Gavini
Com temperaturas mais baixas e aumento na nebulosidade, o Espírito Santo deve ter um fim de semana com cara e jeito de inverno. Isso é resultado da passagem de uma frente fria pelo litoral do Sudeste brasileiro. É o primeiro fim de semana desde o fim do outono e a chegada da estação mais fria do ano.
O Instituto Climatempo aponta que a previsão é que o sábado (25) seja de sol forte, poucas nuvens e até calor em algumas partes do Brasil. Na Grande Vitória, a máxima não deve ultrapassar os 31 ºC e não há expectativa de chuva.
Mas é durante o sábado que a frente fria avança no oceano, chegando ao Espírito Santo até o início da noite. O vento marítimo ganha força espalhando muita umidade sobre as áreas próximas ao mar do Sul e do Sudeste.
Segundo o Climatempo, o domingo (26) será o dia mais frio do fim de semana, com temperaturas amenas no Espírito Santo.
Sábado deve ser de sol, mas frente fria influencia o domingo no ES
Sábado deve ser de sol, mas frente fria influencia o domingo no ES Crédito: Divulgação | Incaper
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), haverá aumento de nuvens, o que poderá provocar chuva rápida e fraca. Não há avisos meteorológicos.
Na Grande Vitória, a máxima está prevista para 28 ºC. Nas regiões Sul e Serrana, a temperatura não deve ultrapassar os 27 ºC.

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