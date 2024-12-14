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Previsão do tempo

ES tem alerta de chuva intensa para quase todas as cidades; veja quais

Apenas um município ficou de fora do aviso; o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ainda divulgou que há risco de ventos de até 60 km/h

Publicado em 14 de Dezembro de 2024 às 11:37

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

14 dez 2024 às 11:37
Quase todas as cidades do Espírito Santo receberam um alerta amarelo neste sábado (14) para chuvas intensas. O aviso, que indica perigo potencial, é válido até as 10h de domingo (15). A divulgação foi feita pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Ao todo, 77 das 78 cidades capixabas estão sob o alerta. Nelas, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Conforme o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira, abaixo, a lista dos municípios que receberam o aviso:
  1. Afonso Cláudio 
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá 
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivácqua 
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Boa Esperança
  14. Bom Jesus do Norte
  15. Brejetuba
  16. Cachoeiro de Itapemirim
  17. Cariacica
  18. Castelo
  19. Colatina
  20. Conceição da Barra
  21. Conceição do Castelo
  22. Divino de São Lourenço
  23. Domingos Martins
  24. Dores do Rio Preto
  25. Ecoporanga
  26. Fundão
  27. Governador Lindenberg
  28. Guaçuí 
  29. Guarapari 
  30. Ibatiba 
  31. Ibiraçu 
  32. Ibitirama 
  33. Iconha 
  34. Irupi 
  35. Itaguaçu 
  36. Itapemirim 
  37. Itarana 
  38. Iúna 
  39. Jaguaré 
  40. Jerônimo Monteiro 
  41. João Neiva 
  42. Laranja da Terra
  43. Linhares 
  44. Mantenópolis 
  45. Marataízes 
  46. Marechal Floriano
  47. Marilândia 
  48. Mimoso do Sul 
  49. Montanha 
  50. Mucurici 
  51. Muniz Freire 
  52. Muqui 
  53. Nova Venécia 
  54. Pancas 
  55. Pinheiros 
  56. Piúma 
  57. Ponto Belo 
  58. Presidente Kennedy 
  59. Rio Bananal 
  60. Rio Novo do Sul 
  61. Santa Leopoldina 
  62. Santa Maria de Jetibá 
  63. Santa Teresa 
  64. São Domingos do Norte 
  65. São Gabriel da Palha 
  66. São José do Calçado 
  67. São Mateus 
  68. São Roque do Canaã 
  69. Serra 
  70. Sooretama 
  71. Vargem Alta 
  72. Venda Nova do Imigrante 
  73. Viana 
  74. Vila Pavão 
  75. Vila Valério 
  76. Vila Velha 
  77. Vitória
Quase todas as cidades do Espírito Santo estão sob alerta amarelo para chuvas intensas até a manhã de domingo (15)
Quase todas as cidades do Espírito Santo estão sob alerta amarelo para chuvas intensas até a manhã de domingo (15) Crédito: Inmet

Orientações do Inmet

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e de descargas elétricas;

- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Correção

14/12/2024 - 2:45
A primeira versão deste texto informava que o alerta de chuva era válido para 76 municípios. O correto são 77. A reportagem foi corrigida.

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