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Previsão do tempo

ES sob alerta de vendaval e baixa umidade durante frente fria

Alertas do Inmet são válidos durante toda a sexta-feira (21). Passagem de frente fria deve deixar temperaturas mais amenas até a próxima terça-feira (25)

Publicado em 20 de Agosto de 2026 às 18:40

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

20 ago 2026 às 18:40
Frente fria pode trazer ventos de até 60 km/h ao ES Marcelo Prest

O Espírito Santo está sob alertas de perigo para vendaval e baixa umidade durante toda a sexta-feira (21). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os ventos podem variar entre 40 e 60 km/h, enquanto a umidade relativa do ar pode ficar entre 30% e 20% em parte do Estado. 

O alerta para ventos fortes abrange 28 municípios. São eles: Alfredo Chaves, Anchieta, Aracruz, Cariacica, Conceição da Barra, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Ibiraçu, Iconha, Itapemirim, Jaguaré, Linhares, Marataízes, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, São Mateus, Serra, Sooretama, Viana, Vila Velha e Vitória.


De acordo com a Climatempo, a passagem de uma frente fria favorece as rajadas de ventos por conta do contraste entre o ar quente que predomina sobre o Sudeste e o ar frio levado pelo sistema.


A frente fria também pode provocar pancadas de chuva, mas não existe previsão de precipitação generalizada e persistente. A combinação do ar frio de origem polar com o excesso de nebulosidade deve manter as temperaturas amenas no território capixaba até terça-feira (25).

O alerta de baixa umidade, que não está relacionado à passagem da frente fria, abrange Alegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Mimoso do Sul, Muniz Freire e São José do Calçado.

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