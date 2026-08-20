ES sob alerta de vendaval e baixa umidade durante frente fria

O alerta para ventos fortes abrange 28 municípios. São eles: Alfredo Chaves, Anchieta, Aracruz, Cariacica, Conceição da Barra, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Ibiraçu, Iconha, Itapemirim, Jaguaré, Linhares, Marataízes, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, São Mateus, Serra, Sooretama, Viana, Vila Velha e Vitória.





De acordo com a Climatempo, a passagem de uma frente fria favorece as rajadas de ventos por conta do contraste entre o ar quente que predomina sobre o Sudeste e o ar frio levado pelo sistema.





A frente fria também pode provocar pancadas de chuva, mas não existe previsão de precipitação generalizada e persistente. A combinação do ar frio de origem polar com o excesso de nebulosidade deve manter as temperaturas amenas no território capixaba até terça-feira (25).