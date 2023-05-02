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ES recebe novo alerta de perigo potencial para tempestade e granizo

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vale das 11h da manhã desta terça-feira (2) até a madrugada de quarta-feira (3)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 mai 2023 às 10:27

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 10:27

Espírito Santo recebe novo alerta de perigo potencial para tempestade e granizo
Espírito Santo recebe novo alerta de perigo potencial para tempestade e granizo Crédito: Inmet
O Espírito Santo foi novamente classificado com um alerta amarelo, de perigo potencial para tempestades, pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com chance de queda de granizo. O aviso vale das 11h desta terça-feira (2) até as 3h da madrugada de quarta-feira (3) e compreende todos os municípios capixabas.

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O aviso destaca que pode chover de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Mesmo com essa intensidade de chuva e ventos, o Inmet classifica como baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos, durante a vigência do alerta. 
Instruções para os moradores:
  • Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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