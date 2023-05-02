ES recebe novo alerta de perigo potencial para tempestade e granizo

O Espírito Santo foi novamente classificado com um alerta amarelo, de perigo potencial para tempestades, pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com chance de queda de granizo. O aviso vale das 11h desta terça-feira (2) até as 3h da madrugada de quarta-feira (3) e compreende todos os municípios capixabas.
O aviso destaca que pode chover de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Mesmo com essa intensidade de chuva e ventos, o Inmet classifica como baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos, durante a vigência do alerta.
Instruções para os moradores:
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).