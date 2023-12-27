ES recebe novo alerta de perigo para chuva, temporal e queda de granizo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu mais dois novos alertas para o Espírito Santo. O laranja, de perigo para tempestade, vale até o fim desta quarta-feira (27) e abrange 18 cidades. Já o amarelo, de perigo potencial para chuva intensa, é válido até as 10h da manhã de quinta-feira (28) e compreende 35 municípios.
- Alerta laranja (temporais): chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h, e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Veja as cidades abaixo.
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Colatina
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Mantenópolis
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pinheiros
- Ponto Belo
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- Vila Pavão
- Alerta amarelo (chuva intensa): precipitações entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Confira abaixo os municípios.
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Brejetuba
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Itaguaçu
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério