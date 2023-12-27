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ES recebe novo alerta de perigo para chuva, temporal e queda de granizo

Alerta laranja, de tempestade, vale até o fim desta quarta-feira (27), já o amarelo, de perigo potencial para precipitações intensas, termina na quinta-feira (28)

Publicado em 27 de Dezembro de 2023 às 10:44

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

27 dez 2023 às 10:44
Tempo instável e com chuva na Grande Vitória
Tempo instável e com chuva na Grande Vitória, nesta quarta-feira (27) Crédito: Fernando Madeira
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu mais dois novos alertas para o Espírito Santo. O laranja, de perigo para tempestade, vale até o fim desta quarta-feira (27) e abrange 18 cidades. Já o amarelo, de perigo potencial para chuva intensa, é válido até as 10h da manhã de quinta-feira (28) e compreende 35 municípios. 
  • Alerta laranja (temporais): chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h, e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Veja as cidades abaixo
  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Baixo Guandu
  5. Barra de São Francisco
  6. Boa Esperança
  7. Colatina
  8. Ecoporanga
  9. Governador Lindenberg
  10. Mantenópolis
  11. Mucurici
  12. Nova Venécia
  13. Pancas
  14. Pinheiros
  15. Ponto Belo
  16. São Domingos do Norte
  17. São Gabriel da Palha
  18. Vila Pavão
  • Alerta amarelo (chuva intensa): precipitações entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Confira abaixo os municípios. 
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alto Rio Novo
  5. Aracruz
  6. Baixo Guandu
  7. Barra de São Francisco
  8. Boa Esperança
  9. Brejetuba
  10. Colatina
  11. Conceição da Barra
  12. Ecoporanga
  13. Governador Lindenberg
  14. Itaguaçu
  15. Jaguaré
  16. João Neiva
  17. Laranja da Terra
  18. Linhares
  19. Mantenópolis
  20. Marilândia
  21. Montanha
  22. Mucurici
  23. Nova Venécia
  24. Pancas
  25. Pedro Canário
  26. Pinheiros
  27. Ponto Belo
  28. Rio Bananal
  29. São Domingos do Norte
  30. São Gabriel da Palha
  31. São Mateus
  32. São Roque do Canaã
  33. Sooretama
  34. Vila Pavão
  35. Vila Valério

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