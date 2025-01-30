ES recebe mais um alerta para chuvas intensas; confira os municípios

Este é o segundo aviso amarelo que o território espírito-santense recebe. Na quarta-feira (29), o órgão sobre precipitação publicou um aviso sobre as chances de chuvas fortes para 38 cidades, mas válido até sábado (1).

De acordo com essa nova postagem do Inmet, as regiões atingidas podem receber entre 20 e 30 milímetros de água por hora ou até 50 mm durante o dia. Os ventos devem chegar até 60 km/h. É Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira as instruções do Instituto: