ES recebe mais um alerta para chuvas intensas; confira os municípios

O Espírito Santo recebeu um novo alerta amarelo – terceiro na classificação – para chuvas intensas. O aviso, feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), vale até as 10h desta sexta-feira (31), para 34 municípios capixabas.
Este é o segundo aviso amarelo que o território espírito-santense recebe. Na quarta-feira (29), o órgão sobre precipitação publicou um aviso sobre as chances de chuvas fortes para 38 cidades, mas válido até sábado (1).
De acordo com essa nova postagem do Inmet, as regiões atingidas podem receber entre 20 e 30 milímetros de água por hora ou até 50 mm durante o dia. Os ventos devem chegar até 60 km/h. É Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira as instruções do Instituto:
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Confira as 34 cidades:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante