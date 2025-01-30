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Meteorologia

ES recebe mais um alerta para chuvas intensas; confira os municípios

O aviso, feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), vale até as 10h desta sexta-feira (31), para 34 cidades capixabas
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

30 jan 2025 às 17:53

Publicado em 30 de Janeiro de 2025 às 17:53

Tempo fechado em Cachoeiro de Itapemirim; nublado; chuva; no centro da imagem o Morro das Adorinhas, onde fica torres de TV
Tempo fechado em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Wilson Rodrigues
O Espírito Santo recebeu um novo alerta amarelo – terceiro na classificação – para chuvas intensas. O aviso, feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), vale até as 10h desta sexta-feira (31), para 34 municípios capixabas.
Este é o segundo aviso amarelo que o território espírito-santense recebe. Na quarta-feira (29), o órgão sobre precipitação publicou um aviso sobre as chances de chuvas fortes para 38 cidades, mas válido até sábado (1).
De acordo com essa nova postagem do Inmet, as regiões atingidas podem receber entre 20 e 30 milímetros de água por hora ou até 50 mm durante o dia. Os ventos devem chegar até 60 km/h. É Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira as instruções do Instituto:
  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Confira as 34 cidades:

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivacqua
  6. Baixo Guandu
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Castelo
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guaçuí
  16. Ibatiba
  17. Ibitirama
  18. Iconha
  19. Irupi
  20. Itapemirim
  21. Itarana
  22. Iúna
  23. Jerônimo Monteiro
  24. Laranja da Terra
  25. Marataízes
  26. Mimoso do Sul
  27. Muniz Freire
  28. Muqui
  29. Presidente Kennedy
  30. Rio Novo do Sul
  31. Santa Maria de Jetibá
  32. São José do Calçado
  33. Vargem Alta
  34. Venda Nova do Imigrante

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