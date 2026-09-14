ES recebe dois novos alertas de tempestade e granizo; veja cidades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (14), dois novos alertas de tempestade e queda de granizo para o Espírito Santo. O aviso laranja, de maior intensidade, abrange 26 cidades e prevê chuva de até 100 milímetros por dia, ventos que podem chegar a 100 km/h e possibilidade de alagamentos. Outros 51 municípios estão sob alerta amarelo. O maior impacto previsto é para o Sul do Estado.