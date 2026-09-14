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Clima

ES recebe dois novos alertas de tempestade e granizo; veja cidades

Aviso mais intenso prevê chuva de até 100 mm, ventos que podem chegar a 100 km/h e granizo; outros 51 municípios estão sob alerta amarelo

Publicado em 14 de Setembro de 2026 às 11:19

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

14 set 2026 às 11:19
tempo nublado; tempo chuvoso; tempo fechado; chuva; chuva em Vitória
Tempo deve ficar fechado em grande parte do Estado nesta segunda-feira (14)
 Crédito: Fernando Madeira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (14), dois novos alertas de tempestade e queda de granizo para o Espírito SantoO aviso laranja, de maior intensidade, abrange 26 cidades e prevê chuva de até 100 milímetros por dia, ventos que podem chegar a 100 km/h e possibilidade de alagamentos. Outros 51 municípios estão sob alerta amarelo. O maior impacto previsto é para o Sul do Estado

Alerta laranja

O alerta laranja indica perigo de tempestade e é válido das 8h40 às 23h59 desta segunda-feira. Segundo o Inmet, são esperadas chuvas de até 100 milímetros por dia, ventos entre 60 e 100 km/h e queda de granizo. Há possibilidade de alagamentos. As cidades sob alerta são:


  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivácqua
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Cachoeiro de Itapemirim
  8. Castelo
  9. Divino de São Lourenço
  10. Dores do Rio Preto
  11. Guaçuí
  12. Guarapari
  13. Ibitirama
  14. Iconha
  15. Itapemirim
  16. Iúna
  17. Jerônimo Monteiro
  18. Marataízes
  19. Mimoso do Sul
  20. Muniz Freire
  21. Muqui
  22. Piúma
  23. Presidente Kennedy
  24. Rio Novo do Sul
  25. São José do Calçado
  26. Vargem Alta
Alerta amarelo

O segundo aviso é amarelo, que indica perigo potencial, e abrange 51 cidades. O alerta também é válido das 8h40 às 23h59 desta segunda-feira. A previsão é de chuva de até 50 milímetros por dia, ventos entre 40 e 60 km/h e queda de granizo. O risco de alagamentos é considerado baixo. Confira os municípios:


  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Aracruz
  7. Atílio Vivácqua
  8. Baixo Guandu
  9. Bom Jesus do Norte
  10. Brejetuba
  11. Cachoeiro de Itapemirim
  12. Cariacica
  13. Castelo
  14. Conceição do Castelo
  15. Divino de São Lourenço
  16. Domingos Martins
  17. Dores do Rio Preto
  18. Fundão
  19. Guaçuí
  20. Guarapari
  21. Ibatiba
  22. Ibiraçu
  23. Ibitirama
  24. Iconha
  25. Irupi
  26. Itaguaçu
  27. Itapemirim
  28. Itarana
  29. Iúna
  30. Jerônimo Monteiro
  31. João Neiva
  32. Laranja da Terra
  33. Marataízes
  34. Marechal Floriano
  35. Mimoso do Sul
  36. Muniz Freire
  37. Muqui
  38. Piúma
  39. Presidente Kennedy
  40. Rio Novo do Sul
  41. Santa Leopoldina
  42. Santa Maria de Jetibá
  43. Santa Teresa
  44. São José do Calçado
  45. São Roque do Canaã
  46. Serra
  47. Vargem Alta
  48. Venda Nova do Imigrante
  49. Viana
  50. Vila Velha
  51. Vitória

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