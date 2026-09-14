ES recebe dois novos alertas de tempestade e granizo; veja cidades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (14), dois novos alertas de tempestade e queda de granizo para o Espírito Santo. O aviso laranja, de maior intensidade, abrange 26 cidades e prevê chuva de até 100 milímetros por dia, ventos que podem chegar a 100 km/h e possibilidade de alagamentos. Outros 51 municípios estão sob alerta amarelo. O maior impacto previsto é para o Sul do Estado.
O alerta laranja indica perigo de tempestade e é válido das 8h40 às 23h59 desta segunda-feira. Segundo o Inmet, são esperadas chuvas de até 100 milímetros por dia, ventos entre 60 e 100 km/h e queda de granizo. Há possibilidade de alagamentos. As cidades sob alerta são:
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibitirama
- Iconha
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
O segundo aviso é amarelo, que indica perigo potencial, e abrange 51 cidades. O alerta também é válido das 8h40 às 23h59 desta segunda-feira. A previsão é de chuva de até 50 milímetros por dia, ventos entre 40 e 60 km/h e queda de granizo. O risco de alagamentos é considerado baixo. Confira os municípios:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivácqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória