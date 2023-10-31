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ES recebe alertas de perigo para tempestade com ventos de até 100 km/h

Avisos amarelo e laranja, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), valem até as 10h da manhã de quarta-feira (1°) e abrangem todo o estado
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

31 out 2023 às 11:10

Publicado em 31 de Outubro de 2023 às 11:10

Imagens foram registradas em 10/01/2023
Nuvens escuras cobrem Vitória e fazem dia virar noite Crédito: Fernando Madeira
O Espírito Santo recebeu dois alertas de tempestade válidos até as 10h da manhã de quarta-feira (1º). O laranja, de perigo, compreende 71 cidades. Já o amarelo, de perigo potencial, abrange 14 municípios. 

Alerta laranja

  • Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h e risco de queda de granizo. Há a possibilidade de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Confira abaixo as cidades em alerta laranja.
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivacqua
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Bom Jesus do Norte
  14. Brejetuba
  15. Cachoeiro de Itapemirim
  16. Cariacica
  17. Castelo
  18. Colatina
  19. Conceição do Castelo
  20. Divino de São Lourenço
  21. Domingos Martins
  22. Dores do Rio Preto
  23. Ecoporanga
  24. Fundão
  25. Governador Lindenberg
  26. Guaçuí
  27. Guarapari
  28. Ibatiba
  29. Ibiraçu
  30. Ibitirama
  31. Iconha
  32. Irupi
  33. Itaguaçu
  34. Itapemirim
  35. Itarana
  36. Iúna
  37. Jaguaré
  38. Jerônimo Monteiro
  39. João Neiva
  40. Laranja da Terra
  41. Linhares
  42. Mantenópolis
  43. Marataízes
  44. Marechal Floriano
  45. Marilândia
  46. Mimoso do Sul
  47. Muniz Freire
  48. Muqui
  49. Nova Venécia
  50. Pancas
  51. Piúma
  52. Presidente Kennedy
  53. Rio Bananal
  54. Rio Novo do Sul
  55. Santa Leopoldina
  56. Santa Maria de Jetibá
  57. Santa Teresa
  58. São Domingos do Norte
  59. São Gabriel da Palha
  60. São José do Calçado
  61. São Mateus
  62. São Roque do Canaã
  63. Serra
  64. Sooretama
  65. Vargem Alta
  66. Venda Nova do Imigrante
  67. Viana
  68. Vila Pavão
  69. Vila Valério
  70. Vila Velha
  71. Vitória

Alerta amarelo 

  • Chuva entre 20 e 30 mm/h ou 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 60 km/h e risco de queda de granizo. Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Confira os municípios em amarelo abaixo.
  1. Boa Esperança
  2. Conceição da Barra
  3. Ecoporanga
  4. Jaguaré
  5. Linhares
  6. Montanha
  7. Mucurici
  8. Nova Venécia
  9. Pedro Canário
  10. Pinheiros
  11. Ponto Belo
  12. São Mateus
  13. Sooretama
  14. Vila Pavão

Orientações do Inmet

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda:
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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