ES recebe alerta para chuva forte com possibilidade de granizo

Inmet publica alerta de perigo potencial para chuvas em 27 cidades do ES Crédito: Inmet

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, na manhã desta quarta-feira (26), um alerta para o risco de tempestade, com possibilidade de queda de granizo, em municípios do Norte do Estado. O aviso de "perigo", na cor laranja, é válido até as 21h do mesmo dia.

De acordo com o órgão, a chuva deve se apresentar com volume entre 30 e 60 mm/h ou até 100 mm/dia. Já o vento pode soprar com velocidade de até 100 km/h na área demarcada em laranja.

Há ainda, segundo o instituto, risco de queda de granizo, de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

O aviso do Inmet compreende cidades do Norte, Noroeste e Nordeste do Espírito Santo e se prolonga para o Sul da Bahia e parte de Minas Gerais.

Ao todo, 27 municípios do Espírito Santo estão incluídos no alerta do Inmet. São eles:

Água Doce do Norte Águia Branca Alto Rio Novo Baixo Guandu Barra de São Francisco Boa Esperança Colatina Conceição da Barra Ecoporanga Governador Lindenberg Jaguaré Linhares Mantenópolis Montanha Mucurici Nova Venécia Pancas Pedro Canário Pinheiros Ponto Belo Rio Bananal São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São Mateus Sooretama Vila Pavão Vila Valério