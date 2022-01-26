ES recebe alerta para chuva forte com possibilidade de granizo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, na manhã desta quarta-feira (26), um alerta para o risco de tempestade, com possibilidade de queda de granizo, em municípios do Norte do Estado. O aviso de "perigo", na cor laranja, é válido até as 21h do mesmo dia.
De acordo com o órgão, a chuva deve se apresentar com volume entre 30 e 60 mm/h ou até 100 mm/dia. Já o vento pode soprar com velocidade de até 100 km/h na área demarcada em laranja.
Há ainda, segundo o instituto, risco de queda de granizo, de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.
O aviso do Inmet compreende cidades do Norte, Noroeste e Nordeste do Espírito Santo e se prolonga para o Sul da Bahia e parte de Minas Gerais.
Ao todo, 27 municípios do Espírito Santo estão incluídos no alerta do Inmet. São eles:
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Jaguaré
- Linhares
- Mantenópolis
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
O Inmet orienta procurar pela Defesa Civil e ou pelo Corpo de Bombeiros caso necessite de algum tipo de auxílio em decorrência de problemas ocasionados pela chuva.