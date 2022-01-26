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ES recebe alerta para chuva forte com possibilidade de granizo

Inmet emitiu o aviso na manhã desta quarta-feira (26) e chama a atenção para riscos de precipitações, que podem chegar a até 100 milímetros ao longo do dia

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 15:35

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

26 jan 2022 às 15:35
chuva no ES
Inmet publica alerta de perigo potencial para chuvas em 27 cidades do ES Crédito: Inmet
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, na manhã desta quarta-feira (26), um alerta para o risco de tempestade, com possibilidade de queda de granizo, em municípios do Norte do Estado. O aviso de "perigo", na cor laranja, é válido até as 21h do mesmo dia.
De acordo com o órgão, a chuva deve se apresentar com volume entre 30 e 60 mm/h ou até 100 mm/dia. Já o vento pode soprar com velocidade de até 100 km/h na área demarcada em laranja.
Há ainda, segundo o instituto, risco de queda de granizo, de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.
O aviso do Inmet compreende cidades do Norte, Noroeste e Nordeste do Espírito Santo e se prolonga para o Sul da Bahia e parte de Minas Gerais.
Ao todo, 27 municípios do Espírito Santo estão incluídos no alerta do Inmet. São eles:
  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Baixo Guandu
  5. Barra de São Francisco
  6. Boa Esperança
  7. Colatina
  8. Conceição da Barra
  9. Ecoporanga
  10. Governador Lindenberg
  11. Jaguaré
  12. Linhares
  13. Mantenópolis
  14. Montanha
  15. Mucurici
  16. Nova Venécia
  17. Pancas
  18. Pedro Canário
  19. Pinheiros
  20. Ponto Belo
  21. Rio Bananal
  22. São Domingos do Norte
  23. São Gabriel da Palha
  24. São Mateus
  25. Sooretama
  26. Vila Pavão
  27. Vila Valério
O Inmet orienta procurar pela Defesa Civil e ou pelo Corpo de Bombeiros caso necessite de algum tipo de auxílio em decorrência de problemas ocasionados pela chuva.

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