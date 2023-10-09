Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ventos fortes

ES recebe alerta de chuvas intensas para 33 cidades; veja quais são

Aviso do Inmet abrange municípios as regiões Sul e Serrana do Estado; na terça-feira (10), Grande Vitória pode ter chuva passageira, conforme Incaper
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

09 out 2023 às 12:12

Publicado em 09 de Outubro de 2023 às 12:12

A paisagem de Vitória em uma tarde nublada
Grande Vitória pode registrar chuva na terça-feira (10), segundo previsão Crédito: Ricardo Medeiros
A semana começou com previsão de tempo nublado e alerta de chuvas intensas em toda a Região Sul e em parte da Região Serrana do Espírito Santo nesta segunda-feira (9). O aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, válido até a manhã de terça-feira (10), aponta para o risco de até 50 mm de chuva e ventos que podem chegar a 60 km/h em 33 cidades capixabas.
As informações do Instituto Nacional de Meteorologia reforçam a previsão do tempo do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Há expectativa de tempo nublado e com chuva na parte sul do Estado.
Alerta de chuvas intensas emitidas pelo Inmet nesta segunda (9)
Alerta de chuvas intensas emitidas pelo Inmet nesta segunda (9) Crédito: Reprodução | Inmet
As cidades citadas pelo alerta:
  1. Venda Nova do Imigrante 
  2. Vargem Alta 
  3. São José do Calçado 
  4. Rio Novo do Sul 
  5. Presidente Kennedy 
  6. Piúma 
  7. Muqui 
  8. Muniz Freire 
  9. Mimoso do Sul 
  10. Marechal Floriano 
  11. Marataízes 
  12. Jerônimo Monteiro 
  13. Iúna 
  14. Itapemirim 
  15. Irupi 
  16. Iconha 
  17. Ibitirama 
  18. Ibatiba 
  19. Guaçuí 
  20. Dores do Rio Preto 
  21. Domingos Martins 
  22. Divino de São Lourenço 
  23. Conceição do Castelo 
  24. Castelo 
  25. Cachoeiro de Itapemirim 
  26. Brejetuba 
  27. Bom Jesus do Norte 
  28. Atílio Vivacqua 
  29. Apiacá 
  30. Anchieta 
  31. Alfredo Chaves
  32. Alegre
  33. Afonso Cláudio

Grande Vitória pode ter chuva na terça-feira; veja previsão

  • Segunda-feira (9): o dia deve ser de sol entre nuvens e calor em boa parte do Espírito Santo, em razão da atuação de um sistema de alta pressão. Há chance de chuva fraca à noite no sul do Estado, segundo o Incaper. Nas outras regiões, não há previsão de chuva.
  • Terça-feira (10): o dia pode ter mudança nas condições do tempo em alguns trechos do Espírito Santo. A passagem de uma frente fria pelo litoral capixaba deve gerar o aumento de nebulosidade, mudança na direção do vento e pequena chance de chuva fraca, em alguns momentos do dia nas regiões Sul, Serrana e na Grande Vitória. As temperaturas diminuem em todas as regiões.
  • Quarta-feira (11): o dia deve ser de sol entre nuvens e chuva fraca, entre a madrugada e o início da manhã, nas região da Grande Vitória e no litoral sul. O sol predomina e não há previsão de chuva nas demais áreas do Estado. As temperaturas aumentam em todas as regiões.

Veja Também

O que explica o tempo "sanfona" no ES: do sol de pocar ao temporal

Onda de calor: o que acontece com o corpo quando somos expostos a temperaturas extremas

El Niño vai deixar primavera mais quente no Espírito Santo, diz Inmet

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES espírito santo Grande Vitória Sul ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a mesma dieta não funciona para todos?
Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Com curadoria de Ailton Krenak, exposição “Você Já Escutou a Terra?” tem experiência imersiva
Sucesso na COP 30, exposição chega ao ES com entrada gratuita

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados