ES recebe alerta de chuvas intensas para 33 cidades; veja quais são

A semana começou com previsão de tempo nublado e alerta de chuvas intensas em toda a Região Sul e em parte da Região Serrana do Espírito Santo nesta segunda-feira (9). O aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, válido até a manhã de terça-feira (10), aponta para o risco de até 50 mm de chuva e ventos que podem chegar a 60 km/h em 33 cidades capixabas.
As informações do Instituto Nacional de Meteorologia reforçam a previsão do tempo do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Há expectativa de tempo nublado e com chuva na parte sul do Estado.
As cidades citadas pelo alerta:
- Venda Nova do Imigrante
- Vargem Alta
- São José do Calçado
- Rio Novo do Sul
- Presidente Kennedy
- Piúma
- Muqui
- Muniz Freire
- Mimoso do Sul
- Marechal Floriano
- Marataízes
- Jerônimo Monteiro
- Iúna
- Itapemirim
- Irupi
- Iconha
- Ibitirama
- Ibatiba
- Guaçuí
- Dores do Rio Preto
- Domingos Martins
- Divino de São Lourenço
- Conceição do Castelo
- Castelo
- Cachoeiro de Itapemirim
- Brejetuba
- Bom Jesus do Norte
- Atílio Vivacqua
- Apiacá
- Anchieta
- Alfredo Chaves
- Alegre
- Afonso Cláudio
Grande Vitória pode ter chuva na terça-feira; veja previsão
- Segunda-feira (9): o dia deve ser de sol entre nuvens e calor em boa parte do Espírito Santo, em razão da atuação de um sistema de alta pressão. Há chance de chuva fraca à noite no sul do Estado, segundo o Incaper. Nas outras regiões, não há previsão de chuva.
- Terça-feira (10): o dia pode ter mudança nas condições do tempo em alguns trechos do Espírito Santo. A passagem de uma frente fria pelo litoral capixaba deve gerar o aumento de nebulosidade, mudança na direção do vento e pequena chance de chuva fraca, em alguns momentos do dia nas regiões Sul, Serrana e na Grande Vitória. As temperaturas diminuem em todas as regiões.
- Quarta-feira (11): o dia deve ser de sol entre nuvens e chuva fraca, entre a madrugada e o início da manhã, nas região da Grande Vitória e no litoral sul. O sol predomina e não há previsão de chuva nas demais áreas do Estado. As temperaturas aumentam em todas as regiões.